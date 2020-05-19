快訊／蘇貞昌公布新內閣人事！陳其邁、唐鳳留任　政院15時記者會說明





▲唐鳳、陳其邁。（合成圖／資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文20日將舉行連任就職典禮，總統府18日先公布府方完整人事異動，行政院部分則將於19日公布完整新內閣人事。政院預計於19日下午3點召開記者會，除了有政院秘書長李孟諺主持外，準發言人丁怡銘也將首次上場。

行政院秘書長李孟諺、準發言人丁怡銘將於19日下午三點召開「蘇貞昌院長公布新內閣人事」記者會，正式公布這次的蘇內閣人事布局。總統府18日宣布政院發言人 Kolas Yotaka 轉任總統府發言人，行政院發言人一職由現任行政院簡任秘書丁怡銘接任，19日下午的記者會將是他首度登台。

這次的蘇內閣人事異動調整幅度並不大，政院幕僚18日證實，蘇貞昌內閣人事徵詢已告一段落，副院長一職由陳其邁續任，秘書長一職由李孟諺留任；九席政務委員部分，蘇貞昌認為林萬億、吳澤成、張景森、鄧振中、龔明鑫、羅秉承及唐鳳等七位政委，對各自督導協調的部會與政策業務熟稔，因此，七位政委皆繼續留任。另外，蘇貞昌也任命行政院顧問兼任院長辦公室主任黃致達轉任政務委員。

【520府院新人事名單】

總統府秘書長 蘇嘉全

國安局長 邱國正

國安會秘書長 顧立雄

總統府發言人 Kolas Yotaka

行政院長 蘇貞昌

行政院副院長 陳其邁

行政院發言人 丁怡銘

行政院秘書長 李孟諺

行政院副秘書長 何佩珊

內政部長 徐國勇

外交部長 吳釗燮

財政部長 蘇建榮

教育部長 潘文忠

經濟部長 沈榮津

交通部長 林佳龍

衛福部長 陳時中

勞動部長 許銘春

環保署長 張子敬

國防部長 嚴德發

法務部長 蔡清祥

文化部長 李永得

科技部長 吳政忠

國發會主委 龔明鑫

金管會主委 黃天牧

客委會主委 楊長鎮

僑委會委員長 童振源

原能會主委 謝曉星

陸委會主委 陳明通

退輔會主委 馮世寬

海委會主委 李仲威

原民會主委 夷將．拔路兒

農委會主委 陳吉仲

中央畜產會董事長 林聰賢

人事行政總處人事長 施能傑

政務委員兼任工程會主委 吳澤成

故宮博物院院長 吳密察

台美事務委員會主委 楊珍妮

海基會董事長 李大維

政委9人有7人留任

政委 林萬億留任

政委 吳澤成留任

政委 張景森留任

政委 鄧振中留任

政委 龔明鑫留任

政委 羅秉承留任

政委 唐鳳留任

政委 黃致達轉任（原為蘇貞昌辦公室主任）

另一政委在行政團隊組成後，另覓人才加入