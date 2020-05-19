520兩岸經濟／ECFA將滿十年　為台省下2000億出口關稅　

▲EFA早收清單內容，每年約佔台灣對外出口總額的5%左右。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）今年將屆滿十周年，520之後的未來4年裡，會走到何方備受各界關注。回顧ECFA自簽署起，雖服、貨貿均未能成功推動，但其早收計畫已累計替台灣產品出口到大陸，節省超過新台幣2000億元的關稅，並推動金融、醫療等領域的開放、合作，為兩岸經貿貢獻良多。

ECFA是在馬政府時期，為推動兩岸經貿合作深化，於2009年提出，並於2010年6月29日在大陸重慶，由海基會、海協會代表簽訂第一次協議，同年的9月12日起生效。

▲早些年經濟部與陸委會印發的ECFA宣傳資料。（圖／翻攝自經濟部官網）

原兩岸計畫在往後幾年裡，繼續就此架構協商服貿、貨貿協議和投資保障等，但自2014年「太陽花學運」後，ECFA的推動停擺，《兩岸協議監督條例》也躺在立法院5年多；在朝野未有共識、民眾對向大陸進一步經貿開放持保留態度下，遲遲無法為兩岸提供簽訂自由貿易協議（FTA）的有效基礎。

值得注意的是，雖ECFA後續推動停擺，但自2011起實施，將539項產品陸續降至零關稅的貨品貿易早期收貨計畫（早收清單），以及延續兩岸金融合作協議等內容的ECFA服貿早期收穫部門、相關開放措施，均在9年多的時間裡，深刻改變兩岸經貿合作發展。

綜合我財政部和大陸海關數據顯示，大陸市場每年約佔台灣直接出口的2成，而ECFA早收清單約占其中的25%左右，累計至2020年2月，已經替台灣省下67.41億美元（約合新台幣2020億元）的出口關稅，對比同一時間段，大陸向我出口的早收清單貨品（267項），僅累計減免6.52億美元（約合新台幣195億元）的出口關稅。

若以內容來看，由於半導體、電子元件等多已因國際間的資訊科技協定ITA享免稅待遇，因此ECFA早收清單主要受惠族群為石化、汽車零件、紡織品、機械和設備，以及項目不多，但佔比不低的農漁產品。按照馬政府說法，此舉旨在促進兩岸產業鏈融合，譬如讓工具機等業者「根留台灣」，而綠營雖一開始抨擊ECFA是糖衣毒藥，可能造成台灣喪失經濟自主權，但自2016年蔡政府執政後，於服、貨貿停擺下，鬆口坦言就當前的執行情況，就經濟互惠原則來看是雙贏，亦不希望終止讓台灣經濟受影響。

▲兩岸關係是否影響經貿合作，考驗蔡政府520後的智慧。（圖／記者李毓康攝）

以2019年數據為例，台灣全年累計出口大陸918.18億美元，早收清單貨品佔198.49億美元，為台灣省下9億美元的出口關稅。而服貿因涉商業、文化娛樂、通訊、配銷、健康與社會等服務業領域開放，被質疑恐讓台經濟受大陸高度制約，更在立院爆發「黑箱審議」，引發太陽花學運後，以致2013年6月簽署以來，遲遲未生效，所謂的FTA自然更無法完成。

惟目前在兩岸關係持續僵化下，雖ECFA條文並未納入WTO和國際慣例的10年到期規範，但當初為防範大陸商品大舉進入台灣，讓兩岸任一方可書面通知對方要求終止協議，雙方並應在終止通知發出之日起30天內開始協商的第16條規定，反而成為隱憂。陸委會主委陳明通3月30日就稱，陸委會曾在國安會報預判，中共可能以「停止ECFA」窒息台灣經濟。

但截至目前，兩岸官方均無計畫中止ECFA的訊息傳出，中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊也認為，「從大陸當前強調惠台、促進民間經貿交流的政策來看，應不太可能中止，不然豈不是自打嘴巴。」

不過，就兩岸關係現況而言，一但ECFA等與兩岸經貿合作有關的內容發生變數，在大陸堅持「一中原則、九二共識」，而我方強調「和平、對等、民主、對話」下，官方恐怕很難建立起有效的協商管道，這也將考驗著蔡英文在5月20日，邁入第二個總統任期後的智慧。



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