520兩岸經濟／ECFA若淪政治角力　將埋下未來4年民生隱憂

▲廈門一處水果批發市場內，有大批從台灣進口的水果。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者陳政錄、任以芳／台北報導

在蔡政府520就職前夕，扮演聯繫兩岸經貿紐帶要角的「ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）」，於近日引起高度「政治化」的討論。對此，政治大學經濟系教授、前陸委會副主委林祖嘉感嘆，其實大陸、台灣都沒有人希望看到ECFA真的停掉，以免造成國際供應鏈上的「雙輸。」

據了解，ECFA自2010年6月簽署、9月生效以來，雖後續服貿未能生效、貨貿停擺，但貨品貿易早期收貨計畫（早收清單），以及服貿早期收穫部門等，均深切影響近10年的兩岸經貿合作。以早收清單為例，累計為台灣的石化、機械、農漁產品、紡織、工業原料等省下約新台幣2000億元的關稅。

▲當年的太陽花學運，曾使經濟部ECFA專區網站瀏覽人次暴增。(圖／翻攝自ECFA專區網站)

惟在兩岸關係進一步冰降的背景下，陸委會主委陳明通3月30日就指稱，曾在國安會報預判，中共可能以「停止ECFA」，窒息台灣經濟；另雖ECFA自2010年簽署以來，條文未明確納入10年到期規範，但亦有聲音稱「滿十年後就會自動失效」，呼籲兩岸官方盡快重啟談話等。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊坦言，這個議題已經「開始太過政治化了」，畢竟當前ECFA生效的僅有早收計畫內的商品清單等，是在談成FTA前，相對粗淺的一個情況，且由於條文未明確納入一般WTO、國際慣例的10年檢視，由誰來喊停，「本來就被賦予一種政治上的意涵。」

他補充，如果ECFA真的出現變數，考量近年大陸持續對外開放，譬如降低汽車關稅等，稀釋了不少當年的政策紅利下，影響較大的可能在農漁產品、化工、工具機等領域；但劉孟俊也認為，以陸方當前強調惠台、做好基層工作的策略來看，不太可能主動喊停。

另站在台商角度，大陸全國台企聯會長李政宏認為，如果ECFA失效，台商就有可能改從大陸或其他國家，採購原本自台灣而來的零組件、工具機，會對台灣的經濟較為不利；澳門台協會長簡廷在則認為，這對已經受疫情、中美貿易摩擦的台商可能是雪上加霜，更是在兩岸的經貿交流上，釋放出一個很危險的訊號，因此站在「拚經濟」的立場上，希望雙方都應弱化政治、強化經濟。

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

林祖嘉受訪時直指，對於ECFA的種種變數，「我們當然不希望看到」，因為這代表兩岸關係的對立又升高了。他解釋，ECFA雖無明定10年期限，且綜觀國際各項雙邊協議，很多國家、經濟體10年到期後也沒有談完，仍繼續執行，惟ECFA其中第16條規定，兩岸任一方可書面要求對方中止，另一方必須1個月內做出回應並開始協商，「不回應的話，就可以中止。」

但他認為，站在大陸的立場，許多零組件是從台灣出口，到大陸台商手上加工出去的，若關稅增加，不只台商受傷、大陸本身也有影響，另外台灣有18項農產品賣到大陸都是免稅的，雖數量不多，但對中南部的民生經濟很重要，「這些都是負面的。」因此到目前為止，就林祖嘉理解，大陸方面並沒有打算中止ECFA、台灣方面當然也不希望。

以2019年數據為例，台灣全年累計出口大陸918.18億美元，其中早收清單貨品佔198.49億美元，佔台灣對全球出口的5%左右，雖每年因國際經貿局勢有所變動，並可能因大陸持續對外開放，導致紅利被稀釋，但也正如不少資深台商受訪時私下坦言，在蔡政府缺乏九二共識等基礎下，他們已經接受兩岸可能無法繼續推動後續服、貨貿的事實，但畢竟ECFA存在的實質意義與象徵意義，都應讓兩岸官方審慎以對，否則只會為未來4年的民生經濟種下隱憂。

▼台灣知名經濟學者、政治大學經濟系教授林祖嘉。（圖／記者任以芳攝）

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