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新光三越推會員回饋　「限定1天」登入APP抽2萬元禮券

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▲520通路當天祭出優惠。（圖／各通路提供）

▲5／20當天許多通路祭出優惠，新光三越也推扣1點抽2萬元禮券。（圖／各通路提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

母親節檔期剛過，新光三越再針對會員推出優惠活動，今（5／18）宣布適逢2020年，象徵「我愛你」的5／20感覺又升級，變成2020520，其諧音代表著「愛你愛你我愛你」，當天祭出只要是新光三越APP會員登入，扣點數1點即可參加禮券抽獎活動，其金額從200元至2萬元不等的「快閃回饋」。

今年從年初開始的新冠肺炎疫情在台趨緩，各地消費力道也開始回溫，許多「後疫情」消費習慣開始出現，餐廳百貨人潮也慢慢回流，雖然未來前景看好，但時序也將進入下半年，通路預計將在年中、周年慶檔期積極促銷與吸客，將上半年受影響的部分補足。

雖然母親節主要優惠檔期已過，新光三越針對特殊節日也推會員快閃回饋，民眾只要在5／20開啟新光三越APP，選擇「扣1點會員點數」參加抽獎，便有機會將抽專屬獎項包括「愛你1萬倍20,000元電子贈品禮券」預計10名；「愛你1千倍2,000元電子贈品禮券」預計20名；「愛你百倍200元電子贈品禮券」預計500名，以及「點點都愛你10點會員點數」，該活動禮券從5／21至5月底前，可至店內消費使用。

▲520通路當天祭出優惠。（圖／各通路提供）

▲桃園台茂購物中心直接提供150元購物金，希望吸引民眾前往消費。

桃園台茂購物中心也在5／20推出「520我愛零」連續5天回饋，針對旗下10萬名優質會員發送150元App會員購物金，以簡訊通知並直接存入會員App，零門檻購物金可十足抵用，期間館內各品牌也會推出加碼促銷。city’super即起至5／28連續10天，身分證字對中5、2、0這三碼，或是生日為5／20，購買指定ROYCE’醇巧克力系列商品3盒，原價840元，優惠價520元。

▲520通路當天祭出優惠。（圖／各通路提供）

▲ROYCE’醇巧克力系列商品。

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