打破迷思！營養師推喝濃茶「飲用時機＋3大好處」　網友神回：還能消除罪惡感

▲台灣人喝茶的歷史相當悠久。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

喝茶好處多！據研究，台灣早在好幾世紀前就有製茶文化，如今台灣各地走沒幾步路就有手搖店，便利超商的冷藏冰箱也有一整櫃茶飲，現在喝茶，比過去更方便了。而現代人愛喝茶的原因，不外乎是提神解膩，依照個人習慣，品茶風味也講究濃淡。像是有手搖店會提供「茶味加厚」的選項，超商也有標榜「濃茶」的品項可選，網友就曾經討論一波熱愛濃茶的原因，例如：「喝完嘴裡還有茶香，比起一般的茶更能回甘」、「帶點濃厚的韻味最讚了」、「聚會時配大餐吃，像是火鍋、烤肉，濃茶重口味好解膩」。



雖然濃茶圈粉無數，但坊間對它還是有刻板印象，像是擔心飲用會影響消化道機能等問題，但其實就和日常食材一樣，只要挑對適當時機、適量食／飲用，就能盡情享受濃茶的極致茶韻。營養學專家吳映蓉博士更直接點出3大好處，要民眾放心飲用「好處多多的濃茶」。



好處一是大家熟知的「兒茶素」，吳映蓉博士表示，茶類本身含有兒茶素，而且濃茶中的兒茶素濃度更高。再者，兒茶素「也能有助於減少體脂肪形成」，一派選擇日常喝無糖茶的人，就是為了避免攝取飲料中的糖，增加熱量，在了解濃茶還有達到不易形成體脂肪的成效，吸引力更是倍增。

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▲（圖／早安健康授權提供，下同）



第二好處是，「兒茶素也有助於延緩低密度脂蛋白氧化，達到調節血脂功能」。現代人吃得好，許多慢性病往往是因高血脂而來，大吃後喝罐濃茶調節血脂，減緩油膩帶來的影響。

最後營養師吳映蓉博士也總結，「在餐後飲用濃茶，刷去口中油脂，除了清爽解膩外，更減緩身體負擔」。其實美食當前難免失控，不小心吃多時來罐濃茶，網友笑說，「還可以降低滿滿的罪惡感。」

至於喝濃茶的時機點，吳映蓉博士建議要「在用餐後，相隔一個小時會更好，因為，不會干擾其他營養素吸收，又能得到兒茶素帶來的好處」！她的解釋同時也破除了一般人對於「喝濃茶會影響消化道機能」的迷思。原來「茶葉中含有的單寧酸成分，會刺激消化道，導致饑餓感」，因此喝濃茶會引發的生理反應，並非「影響消化道機能」。不要空腹時喝茶，以餐後一小時喝濃茶，就不易產生飢餓感，即使是在消化道有狀況時進食後飲茶，也比較不容易產生不適感。

此外，吳映蓉博士也提醒，若想要以濃茶達到「3大好處」，建議挑選有國家健康食品「調節血脂功能」或「不易形成體脂肪功能」認證的濃茶，在聚餐時搬上桌，餐後就能揪朋友一起放鬆品嚐濃茶無可取代的深長韻味。