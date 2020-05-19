　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打破迷思！營養師推喝濃茶「飲用時機＋3大好處」　網友神回：還能消除罪惡感

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼濃茶,營養師,消化道,解膩。（圖／pixabay）

▲台灣人喝茶的歷史相當悠久。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

喝茶好處多！據研究，台灣早在好幾世紀前就有製茶文化，如今台灣各地走沒幾步路就有手搖店，便利超商的冷藏冰箱也有一整櫃茶飲，現在喝茶，比過去更方便了。而現代人愛喝茶的原因，不外乎是提神解膩，依照個人習慣，品茶風味也講究濃淡。像是有手搖店會提供「茶味加厚」的選項，超商也有標榜「濃茶」的品項可選，網友就曾經討論一波熱愛濃茶的原因，例如：「喝完嘴裡還有茶香，比起一般的茶更能回甘」、「帶點濃厚的韻味最讚了」、「聚會時配大餐吃，像是火鍋、烤肉，濃茶重口味好解膩」。

雖然濃茶圈粉無數，但坊間對它還是有刻板印象，像是擔心飲用會影響消化道機能等問題，但其實就和日常食材一樣，只要挑對適當時機、適量食／飲用，就能盡情享受濃茶的極致茶韻。營養學專家吳映蓉博士更直接點出3大好處，要民眾放心飲用「好處多多的濃茶」。

好處一是大家熟知的「兒茶素」，吳映蓉博士表示，茶類本身含有兒茶素，而且濃茶中的兒茶素濃度更高。再者，兒茶素「也能有助於減少體脂肪形成」，一派選擇日常喝無糖茶的人，就是為了避免攝取飲料中的糖，增加熱量，在了解濃茶還有達到不易形成體脂肪的成效，吸引力更是倍增。

打破迷思！營養師推喝濃茶「飲用時機＋3大好處」　網友神回：還能消除罪惡感 。（圖／早安健康授權，請勿翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲（圖／早安健康授權提供，下同）

第二好處是，「兒茶素也有助於延緩低密度脂蛋白氧化，達到調節血脂功能」。現代人吃得好，許多慢性病往往是因高血脂而來，大吃後喝罐濃茶調節血脂，減緩油膩帶來的影響。

打破迷思！營養師推喝濃茶「飲用時機＋3大好處」　網友神回：還能消除罪惡感 。（圖／早安健康授權，請勿翻攝）

最後營養師吳映蓉博士也總結，「在餐後飲用濃茶，刷去口中油脂，除了清爽解膩外，更減緩身體負擔」。其實美食當前難免失控，不小心吃多時來罐濃茶，網友笑說，「還可以降低滿滿的罪惡感。」

打破迷思！營養師推喝濃茶「飲用時機＋3大好處」　網友神回：還能消除罪惡感 。（圖／早安健康授權，請勿翻攝）

至於喝濃茶的時機點，吳映蓉博士建議要「在用餐後，相隔一個小時會更好，因為，不會干擾其他營養素吸收，又能得到兒茶素帶來的好處」！她的解釋同時也破除了一般人對於「喝濃茶會影響消化道機能」的迷思。原來「茶葉中含有的單寧酸成分，會刺激消化道，導致饑餓感」，因此喝濃茶會引發的生理反應，並非「影響消化道機能」。不要空腹時喝茶，以餐後一小時喝濃茶，就不易產生飢餓感，即使是在消化道有狀況時進食後飲茶，也比較不容易產生不適感。

打破迷思！營養師推喝濃茶「飲用時機＋3大好處」　網友神回：還能消除罪惡感 。（圖／早安健康授權，請勿翻攝）

此外，吳映蓉博士也提醒，若想要以濃茶達到「3大好處」，建議挑選有國家健康食品「調節血脂功能」或「不易形成體脂肪功能」認證的濃茶，在聚餐時搬上桌，餐後就能揪朋友一起放鬆品嚐濃茶無可取代的深長韻味。

ET快訊
快訊／振興券上路時間確定！　行政院：7月暑假全面啟動
台灣6大毒蛇「龜殼花」現跡陽明山？　網一看驚：上億元飛了
快訊／蘇貞昌新內閣團隊就位！正式公布「完整名單」
安卓舊機也能換購新iPhone　Apple官網藏折價方案
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年底聚餐大爆發！小心火鍋吃到怕　美食達人推薦解膩三招　用濃茶神助攻

《美少女戰士》快閃店空降夢時代！網曝「跟母親節檔期一起買」衝滿額更EZ

母親節在家開起「時尚髮廊」！台日熱銷染髮霜「好染好上色」媽媽立馬變年輕

睽違10多年！馥華集團再推2～3房小豪宅　「馥華城真」未開賣週末預約破300組

每年就等這一檔！美式賣場「洗衣神隊友」一箱下殺180元　開賣首日網友搶囤貨

日本男星秀「刮鬍神器」網友神出這裏買！4/26前美式賣場價格超佛價報你知

洗手、戴口罩只是基本！營養師建議「1天2顆高C奇異果」有助腸道壯壯、提升身體保護力

全球暢銷「夾餡貓零食」登台！貓界KOL開箱掀暴動　限量豪奢禮盒開放整組打包

通路再爆囤貨潮！小姐姐人手一籃「神級液體衛生棉」黑洞吸收力狂吸鐵粉結帳

北車大廳給不給坐吵翻天！林佳龍：那是個「可以約會的好地方」

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

被蚊子叮...他看準翹後腳時機活捉　達人曝成功率90%：這時最沒戒心

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

「百元哥」車站到處找人借錢！　下秒路旁開心數鈔票...網：曾遇過

北車大廳給不給坐吵翻天！林佳龍：那是個「可以約會的好地方」

快訊／鋒面就在台灣上空！豪、大雨特報擴大　北北基17縣市警戒

巷口就能買台鐵便當！滷排骨變「握便當、炒飯、刈包」　5/20全家開賣

李永得接任文化部長　長期推動客家文化、打造跨距最長「浪漫台三線」

武漢重採檢...疫情恐再度爆發？　陳時中：就怕中國「隱匿第二波疫情」

請室友喝大苑子！一看「芒果冰沙160」心淌血　網1句爆中肯...瞬間釋懷了

疫情延燒公益彩銷售受衝擊　鄭文燦帶頭買5張：若中頭彩將捐一半

校慶防疫！政大93周年校慶首創線上直播　連線全球校友

號召全台創客一同挺醫護　成大創客工廠製作「口罩減壓墊」　

南韓三陰復陽無傳染力？張上淳：台灣類個案，出院後不會傳染他人

台指期漲111點　分析師：整理盤進入尾聲、台股有望再創高點

左手掌捲入壓吸機！逢甲大學女助理求救　警消破壞機器「20mins救援」

7成台中人愛買35坪以下　上市建商帶頭推低單低總宅「好入手」

路邊撿到6萬元薪資袋！好心送警局打開竟是…　網提醒：千萬別貪心啊～

犧牲假日載浪浪結紮！貨車突被警方盤查　志工一問真相沮喪了：我們錯了嗎

南部姜先生花20萬換到40萬元夢幻哈雷　超強點數兌換法曝光

國民黨質疑NCC委員要「夠綠」拒行同意權　政院：用謠傳臆測沒必要

北車大廳給不給坐吵翻天！林佳龍：那是個「可以約會的好地方」

川普若永久斷金援…世衛將徹底崩潰　分析：疫情下摧毀全球衛生希望

罷韓監票旨在不挑起對立？趙天麟：豬隊友加三級

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

生活熱門新聞

家樂福店員遭毆！店長：報警恐丟工作

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

致災梅雨罩全台！北北基15縣市大雨特報「最劇烈3天出爐」

台鐵封大廳　網號召週末坐爆北車

FoodPanda狂被投訴564件

「88萬粉絲團突消失！」486先生認了

屬雞從小美人胚！會「越長越漂亮」生肖女Top4

致災性梅雨來了！鋒面「南北游擊」丟雨彈　2波強降雨時間曝

快訊／氣象局升級豪雨特報！15縣市防豪大雨

店員嘲笑女客身材！正義哥霸氣舉動被讚爆

15天8萬4！外送哥「地獄獎金超狂」網曝關鍵

林佳龍打臉台鐵　北車大廳將給坐

快訊／梅雨鋒面來了！14縣市大雨特報　大雷雨襲中部

男客問除毛師「硬了怎辦」：可現場DIY？

更多熱門

相關新聞

營養師教吃補給品提升防護力

營養師教吃補給品提升防護力

全球肺炎疫情依舊持續延燒，防疫作戰還不能鬆懈，除了戴口罩、勤洗手，做好防護措施隔絕病菌傳染，強化自身保護力更是關鍵。營養師表示除了維持健康生活飲食習慣，也可適時利用保健補給品，補充所需營養素，都有助於提升防護力。

營養師教靠吃提升免疫力5招小tips

營養師教靠吃提升免疫力5招小tips

6食物降低壞膽固醇！咖啡多加一味

6食物降低壞膽固醇！咖啡多加一味

營養師揭秘吃太少反而會發胖！

營養師揭秘吃太少反而會發胖！

「戰勝體脂肪」專業品油師公開秘訣

「戰勝體脂肪」專業品油師公開秘訣

關鍵字：

濃茶營養師消化道解膩血脂體脂肪

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

《暮光之城》男星30歲亡　陳屍公寓

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

雞排妹「床戰人數＞50人」！現任砲友身份曝「是外國人」

混血女友問黑男：是不是熱戀期過了

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

韓國瑜認高雄迪士尼有困難：我願收回

史上最大咖！「前輩級女神」加入《炮仔聲》

家樂福店員遭毆！店長：報警恐丟工作

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面