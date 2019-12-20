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年底聚餐大爆發！小心火鍋吃到怕　美食達人推薦解膩三招　用濃茶神助攻

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▲▼火鍋。（圖／翻攝自PIXABAY）

▲歲末年終聚餐大爆發，火鍋是絕對少不了，知名美食部落客教你「火鍋吃不膩」神招！（圖／翻攝自PIXABAY）

消費中心／綜合報導

一年來到尾聲，歲末年終之際，聖誕節、跨年近在眼前，朋友聚餐絕對少不了，吃不完的火鍋、燒烤、炸物、甜點，讓人覺得超罪惡！尤其冬天最適合大吃火鍋，熱門鍋物如麻辣鍋餐廳總是桌桌爆滿，三五好友圍坐暢聊、大口吃肉，酒足飯飽之際，是不是突然覺得油膩感漸升？市面上的火鍋大多口味重、分量足，多吃幾口就有點受不了，望著桌上的美食，卻覺得心有餘而力不足。知名美食部落客PEKO憑藉著對「吃」的專業，分享了冬季吃鍋的解膩搭配提案，三招學起來，利用濃茶、酸味與蔬菜讓你吃得更盡興。

▲▼茶裏王濃韻。（圖／業者提供）

▲吃火鍋除了大口吃肉之外，PEKO建議應增加蔬菜類的攝取轉換口感。（圖／濃韻提供）

解膩第一招：蔬菜多多術！

吃鍋最常發生的狀況就是涮肉之後油脂留在鍋中，湯頭上方浮一層油、怎麼撈都撈不完，不想每一口都油膩膩，可以在點菜時增加蔬菜量、轉換口感，PEKO提醒，蔬菜挑選小心踩雷，像是葉菜類接觸火鍋湯的面積大、容易吸油，吃太多可能解膩不成反而攝取了更多油脂，她建議在點菜時可挑選體積大、接觸火鍋湯面積較小的蔬菜類，例：蘿蔔、玉米筍等，大口吃肉的同時也要大口吃菜，才不會剛開吃就投降。

▲▼茶裏王濃韻＋火鍋。（圖／翻攝自PIXABAY）

▲帶酸味的飲品如酸梅汁、檸檬水等，都有助於促進食慾、去油解膩。（圖／翻攝自PIXABAY）

解膩第二招：酸味開胃術！

火鍋湯經常一鍋吃到底，每一口味道都差不多，除了累積太多「精華」之外更容易覺得膩，這時加點酸味不僅能促進食慾也能解膩，PEKO表示，在醬料中加點醋的酸味，或是搭配酸梅汁、檸檬飲品等豐富味蕾，減少油膩感，不過PEKO也說，帶酸的飲品為求口感，多半會加入不少糖分，喝多了難免擔心熱量爆表。

▲▼茶裏王濃韻。（圖／業者提供）

▲想要來點更厲害的解膩之術？那濃茶絕對是首選。（圖／濃韻提供）

解膩第三招：濃茶沖刷術！

如果以上兩招對你都沒用，PEKO祭出最後殺手鐧「濃茶沖刷術」，無糖茶飲是眾所皆知的清爽解膩首選，重口味、油膩膩的火鍋更要搭配濃茶，不只能去除口中的油膩感跟因為重鹹而麻痺的味蕾，相較於一般茶飲，更能帶來濃厚回甘的尾韻，冬天才開始，火鍋聚餐只會越來越多，濃茶在手，多點兩盤肉也不是問題！

▲▼茶裏王濃韻。（圖／業者提供）

▲濃韻清香回甘，沖淡口中油膩感，再吃兩盤肉也不是問題。（圖／濃韻提供）

濃韻茶感濃厚、喉韻深長，濃韻日式綠茶榮獲國家健康食品「調節血脂」認證，以遠紅外線焙茶技術，強化煎茶焙烤香氣，日式煎焙茶的茶感厚實，入口後香氣縈繞口鼻，香濃回甘；濃韻烏龍茶榮獲國家健康食品「不易形成體脂肪」及「調節血脂功能」健康雙認證，以低溫作菁技術提升茶香、留住甘甜，一轉開就聞到撲鼻茶香，溫潤的茶湯入口後茶味濃郁、散發獨特「山頭氣」清香，大幅減緩口中油膩感，是好友聚餐時餐桌上的最佳飲品。

為了迎接聖誕節跟跨年等年底聚餐大爆發時節，忌口先擺一邊，把各種去油解膩方案一次收進口袋，要想吃得愉快又要減低罪惡感，那就先備好濃韻日式綠茶以及濃韻烏龍茶。好友們群組揪起來、餐廳訂起來，使出「火鍋吃不膩」之術，一起大口迎接2020。（本篇與濃韻合作）

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