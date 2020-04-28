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邊吃美食邊「戰勝體脂肪」　專業品油師公開秘訣

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▲▼ 。（圖／）

圖、文／統一提供

很多人現在都在家工作或盡量選擇宅在家，雖然是為了保護自己、保護大家，但不能外出活動和運動對大家來說還是覺得非常崩潰。網路上甚至看到有些人因為活動量減少，因此有不敢吃美食、三餐都啃菜的狀況發生。難道為了健康就一定得捨棄美味嗎？日前專業品油師、同時也是五星級主廚的馬可老師，就在臉書上大方分享「戰勝體脂」居家料理。馬可老師更公布大吃美味、還能同時做好體脂管理的關鍵，就是「用好油、用對油」！究竟油對於在家自煮的人有多重要呢？現在就來一窺油的祕密。

先破解 : 不用油是錯誤迷思

現代人注重健康，許多飲食建議要大家低鈉、少磷、不用油等，就連現在賣的很夯的氣炸鍋，也讓很多人誤以為不要用油、不需要重視油的品質，但這完全是錯誤的觀念。「吃對油」、「吃好油」也是可以健康又不易形成體脂肪，更是餐桌上美味的前提。

怎麼挑 : 成份裡有中鏈脂肪酸的健康油 ‧ 不易形成體脂肪

市面上油品眾多，但怎麼樣的油適合在家自煮的族群呢？想要同時吃好一點、健康一點，大家在用油的時候，可挑選成份裡有「中鏈脂肪酸」且脂肪酸種類較均衡的好油。由於中鏈脂肪酸的利用途徑較短，較易代謝分解掉，因此在攝取等量、適量油脂的情況下，有不易形成體脂肪優勢。

「綺麗健康油」就是符合中日雙認證「不易形成體脂肪」的油品，幫助戰勝體脂肪。同時綺麗健康油也更具有發煙點212度C的特色。除了耐高溫，料理時油的成分不易變質，還具備較不易起油煙的優點，特別適合現在在家自煮又不能外出活動筋骨的關鍵時刻。

「戰勝體脂肪」居家料理：

1. 薑黃地瓜蔬菜燉好雞

▲▼ 。（圖／）

食材：
棒棒腿4支（大約1台斤）
去皮蒜頭10顆（大約50 g）
洋蔥切塊150 g（大約半顆）
美白菇1包（大約120 g）
紅蘿蔔切塊100 g（大約1條）
地瓜切塊150 g
月桂葉5片
飲用水800 cc
動物性鮮奶油50 cc
綺麗健康油 30cc
薑黃粉1大匙
黑胡椒1/2大匙
鹽巴1/2大匙

做法：
(1) 選擇較深的平底鍋放入大約30cc的綺麗健康油，將雞腿放進去煎到表面金黃焦香後取出備用。
(2) 依序加入去皮的蒜頭、洋蔥、美白菇，炒到香味飄出再放入薑黃粉炒香及800 cc的飲用水。
(3) 將紅蘿蔔、地瓜、月桂葉放進去，然後把雞腿放入，開大火滾至沸騰後，再轉小火燉煮大約20分鐘。
(4) 確認雞腿達到熟軟的程度，加入其餘調味料並淋動物性鮮奶油，即可享用。

2. 脆炸綺麗海蝦佐蒜香薑黃溫沙拉

▲▼ 。（圖／）

食材：
冷凍草蝦 24隻
黑胡椒1/4大匙
鹽1/4匙
綺麗健康油 200 cc
蒜片 約30克
乾辣椒片 20克
洋香菜 適量
新鮮巴西里葉切粗碎 1大匙
薑黃粉 1/2大匙
鹽巴 1/2大匙
2號砂糖 1/4大匙
黑胡椒 1/4大匙
芝麻葉 300g
自製蒜香綺麗油 2大匙
黃檸檬汁 1/2顆
可搭配法國長棍麵包片 1/2條

做法：
(1) 草蝦去殼，蝦子加入鹽巴、黑胡椒，抓醃兩分鐘入味。
(2) 取有深度的平底鍋，放入200CC綺麗健康油，將草蝦以放射線排入鍋中，並加入蒜片、辣椒、洋香菜油炸，油炸完成後將蝦子的油瀝乾。
(3) 將瀝乾的草蝦放回鍋中，利用鍋子餘溫加入鹽巴、黑胡椒、薑黃拌炒。
(4) 將生菜擺放在盤子底部，再鋪上拌炒過後的草蝦，接著淋上綺麗健康油及黃檸檬汁，即可享用。

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