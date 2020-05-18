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中央畜產會人事異動！黃金城去職　林聰賢接任

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▲▼農委會主委林聰賢請辭交接-主委林聰賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲林聰賢。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

中央畜產會董事長黃金城、執行長邱創進去職，由前農委會主委林聰賢接任董事長，新任執行長由董事長派任，林聰賢最快19日就任。

中央畜產會是唯一立法通過的農業財團法人，其中央主管機關為行政院農業委員會，主要職務為建立產銷調節機制，達到事前預警、穩定產銷目標，同時也是政府與畜牧產業團體間的溝通橋樑。

黃金城是中央畜產會董事長，也是農委會副主委，對於人事異動，他證實這項消息。黃金城表示，兼任許多職務讓他分身乏術，且擔任中央畜產會董事長到下個月就屆滿4年，由於是行政院派任的人事令，不必交接，也無須董事會同意，新任董事長隨時到任都可以，新任董事長為林聰賢。

黃金城提到，新任董任長19日就可以就任，中央畜產會20日會召開臨時董事會，屆時他會介紹新任董事長給董事們，至於邱創進18日去職，也是照中央畜產會的章程，董事長更換時，執行長同進退，新任執行長由林聰賢任命。

【520府院新人事名單】

總統府秘書長　　蘇嘉全
國安局長　　　　邱國正
國安會秘書長　　顧立雄
總統府發言人　　Kolas Yotaka

行政院長　　　　蘇貞昌
行政院副院長　　陳其邁
行政院發言人　　丁怡銘
行政院秘書長　　李孟諺
行政院副秘書長　何佩珊

內政部長　　　　徐國勇
外交部長　　　　吳釗燮
財政部長　　　　蘇建榮
教育部長　　　　潘文忠
經濟部長　　　　沈榮津
交通部長　　　　林佳龍
衛福部長　　　　陳時中
勞動部長　　　　許銘春
環保署長　　　　張子敬
國防部長　　　　嚴德發
法務部長　　　　蔡清祥
文化部長　　　　李永得
科技部長　　　　吳政忠
國發會主委　　　龔明鑫
金管會主委　　　黃天牧
客委會主委　　　楊長鎮
僑委會委員長　　童振源
原能會主委　　　謝曉星
陸委會主委　　　陳明通
退輔會主委　　　馮世寬
海委會主委　　　李仲威
原民會主委　　　夷將．拔路兒
農委會主委　　　陳吉仲
中央畜產會董事長　林聰賢
人事行政總處人事長　 施能傑
政務委員兼任工程會主委　吳澤成
故宮博物院院長　 吳密察
台美事務委員會主委　　　楊珍妮
海基會董事長　　　　　　李大維

政委9人有7人留任
政委　林萬億留任
政委　吳澤成留任
政委　張景森留任
政委　鄧振中留任
政委　龔明鑫留任
政委　羅秉承留任
政委　唐鳳留任
政委　黃致達轉任（原為蘇貞昌辦公室主任）
另一政委在行政團隊組成後，另覓人才加入

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