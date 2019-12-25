　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

市售「越南豬肝醬罐頭」驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性！12月底前全部回收

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼豬。（圖／資料照）

▲12月9日驗出市售「越南豬肝醬罐頭」，有非洲豬瘟病毒核酸。（示意圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（25日）召開第15次會議，會後農委會主委陳吉仲表示，因應先前馬來西亞檢出大陸罐頭食品非洲豬瘟病毒核酸陽性，針對相關市售產品進行採樣送驗，結果在12月9日驗出市售「越南豬肝醬罐頭」，檢出非洲豬瘟病毒核酸，除立即下架，也回收相關產品並限制越南相關罐頭製品進口。

▲▼越南豬肝醬罐頭檢出非洲豬瘟病毒核酸。（圖／防檢局提供）

請繼續往下閱讀...

▲越南豬肝醬罐頭檢出非洲豬瘟病毒核酸。（圖／防檢局提供）

陳吉仲表示，抽查15件，其中1件有非洲豬瘟病毒核酸，雖然罐頭是經「高溫高壓殺菌」，傳遞風險很低，但還是將此案例提供給食藥署，食藥署11日已要求業者下架，預計12月底前回收完，17日起取消越南相關罐頭產品輸入。他強調這件事是站在可能對消費者有食品安全疑慮考量，才有此決策。

▲▼ 農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲強調驗出有非洲豬瘟病毒的罐頭沒有傳遞風險。（圖／記者許展溢攝）

至於是在哪些通路？食藥署組長蔡淑貞指出，日前請衛生單位追查初步了解，產品屬性可能在常見的販售東南亞產品的商店，是來自同一家製造產的單一產品，基於食用者的心理感受，要求業者完全下架回收，也會全面抽驗。農委會副主委黃金城說明，該案是當初請中央畜產會到全國北到南店家將有輸入紀錄的越南、韓國和菲律賓罐頭、調理包等，拿來做檢驗，只發現越南這一件。

黃金城表示，從12月13日到18日下架529罐，會繼續回收。只是食藥署11日通知業者下架、清查及回收涉案產品，但到底全台有多少數量？食藥署則表示不知道，只建議民眾不要吃了。防檢局副局長杜文珍重申，罐頭食品經高溫高壓殺菌，可忽略商品檢測出來的狀況，會下架是基於製作「來源管控」不夠確實。陳吉仲強調，該罐頭不具有傳播非洲豬瘟風險，回收產品是為了考慮食品安全角度。 

ET快訊
鴻海發放分紅76.62億元！每位員工平均領183萬
電信辦吃到飽最不划算！85%用戶月流量不到10GB
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

世新大學日文系畢業公演「転生履歴」　體驗一場沒有遺憾的人生

突破養殖困難！海大開發龍蝦飼料　馬祖北海坑道變身復育基地

2020轉角遇到愛！摩羯朋友變情人、射手走到哪撩到哪

市售「越南豬肝醬罐頭」驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性！12月底前全部回收

妻初二回娘家3天　夫：我獨子只有單親媽，不該多陪我家嗎？

真的有台灣聖誕老公公！「她」真實身分驚呆　一封「那年5歲的你」逼哭網

拉麵太淡！人妻想加鹽...內場員工開嘲諷「想去洗腎阿」超大聲　闆娘秒冏

住透天套房　OL到「公共曬衣場」怒：臭男生！合起來真的會臭

搶票倒數！台鐵春節加開271班車　1/2凌晨起陸續開搶

租台中公寓「濟公勸快搬」　她生完嚇哭：老公拉我跑…大門細微女聲超驚悚

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

世新大學日文系畢業公演「転生履歴」　體驗一場沒有遺憾的人生

突破養殖困難！海大開發龍蝦飼料　馬祖北海坑道變身復育基地

2020轉角遇到愛！摩羯朋友變情人、射手走到哪撩到哪

市售「越南豬肝醬罐頭」驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性！12月底前全部回收

妻初二回娘家3天　夫：我獨子只有單親媽，不該多陪我家嗎？

真的有台灣聖誕老公公！「她」真實身分驚呆　一封「那年5歲的你」逼哭網

拉麵太淡！人妻想加鹽...內場員工開嘲諷「想去洗腎阿」超大聲　闆娘秒冏

住透天套房　OL到「公共曬衣場」怒：臭男生！合起來真的會臭

搶票倒數！台鐵春節加開271班車　1/2凌晨起陸續開搶

租台中公寓「濟公勸快搬」　她生完嚇哭：老公拉我跑…大門細微女聲超驚悚

新家沒人「房狂飄菸味」妹子裝潢才後悔　師傅搖頭爆真相：吸進去了

元大高股息ETF受益人數逾17萬人　市場單筆ETF新高

印尼大師賽／周天成領軍先戰香港李卓耀　麟洋等4組男雙出征

韓18歲女偶像深夜爆發：別再做噁心動圖！　「性騷擾常態惹議」竟被嗆：那妳別當藝人

怕被嫌老！孫女出嫁「嬤躲門後偷看」...50萬網全噴淚：好想奶奶

iPhone真的剪瀏海了！官方推特背景圖露餡

民進黨批韓國瑜施政滿意度低　韓競辦回擊：現在選的是總統

蟬聯18年宜蘭地王！羅東鎮興東段開娃娃機店　公告地價每坪約149萬元

海巡署34人授階　署長室參議宋子陽晉升少將

LIVE／2020總統第二場政見會！蔡續談政績、韓改打經濟、宋批反滲透法

生活熱門新聞

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

泡麵封面藏企鵝　她看到驚呼真有

大學畢業10年同學9成買房　玄機就在同學會

月灑77萬包養小鮮肉！富婆懷孕見「刷卡紀錄」心碎

巴逢變強轉中颱「周末全台雨」

112年歷史明星花露水耶誕節復工！最快下月就可買到

租台中公寓…濟公：快搬！　她生完嚇哭和夫逃離

周四變天越晚越濕冷周末全台雨　氣象局曝跨年天氣變數

教團揭輔大、東吳和逢甲苦經營！

鵝肉店疑強迫出餐！老闆嗆「黑白通吃」扒光女客

他納悶「穿寬褲的人都有點胖」秒引戰

繞台北半圈！他騎30分鐘回家「開車廂」超糗

台灣人聖誕節過很認真？網：跟日本比算隨便

更多熱門

相關新聞

殺妻最後身影曝光　夫勒斷妻頸再畏罪投海

殺妻最後身影曝光　夫勒斷妻頸再畏罪投海

台南發生夫殺妻後再投海的離奇命案，再婚的越配阮女15號出遊返家後即失聯，最後被人發現時，頸骨遭勒斷身亡，失蹤的丈夫也在同一天深夜，在嘉義布袋外海被尋獲遺體，檢警認為夫殺妻的可能性居高，循線追查。

越女夫陳屍海灘　媽認屍：無名指少一節

越女夫陳屍海灘　媽認屍：無名指少一節

越女遭勒殺！鄰驚：她平常都漂漂亮亮

越女遭勒殺！鄰驚：她平常都漂漂亮亮

越南女與夫雙亡　鄰居：兩人感情不錯

越南女與夫雙亡　鄰居：兩人感情不錯

年節食品稽查　熱搜名店加強搜

年節食品稽查　熱搜名店加強搜

關鍵字：

非洲豬瘟中央災害應變中心農委會陳吉仲黃金城越南豬肝醬罐頭越南食藥署

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

徐乃麟帥兒低調出道！「高挑身材深邃五官」複製爸爸

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面