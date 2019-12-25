市售「越南豬肝醬罐頭」驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性！12月底前全部回收

▲12月9日驗出市售「越南豬肝醬罐頭」，有非洲豬瘟病毒核酸。（示意圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（25日）召開第15次會議，會後農委會主委陳吉仲表示，因應先前馬來西亞檢出大陸罐頭食品非洲豬瘟病毒核酸陽性，針對相關市售產品進行採樣送驗，結果在12月9日驗出市售「越南豬肝醬罐頭」，檢出非洲豬瘟病毒核酸，除立即下架，也回收相關產品並限制越南相關罐頭製品進口。

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▲越南豬肝醬罐頭檢出非洲豬瘟病毒核酸。（圖／防檢局提供）



陳吉仲表示，抽查15件，其中1件有非洲豬瘟病毒核酸，雖然罐頭是經「高溫高壓殺菌」，傳遞風險很低，但還是將此案例提供給食藥署，食藥署11日已要求業者下架，預計12月底前回收完，17日起取消越南相關罐頭產品輸入。他強調這件事是站在可能對消費者有食品安全疑慮考量，才有此決策。

▲陳吉仲強調驗出有非洲豬瘟病毒的罐頭沒有傳遞風險。（圖／記者許展溢攝）



至於是在哪些通路？食藥署組長蔡淑貞指出，日前請衛生單位追查初步了解，產品屬性可能在常見的販售東南亞產品的商店，是來自同一家製造產的單一產品，基於食用者的心理感受，要求業者完全下架回收，也會全面抽驗。農委會副主委黃金城說明，該案是當初請中央畜產會到全國北到南店家將有輸入紀錄的越南、韓國和菲律賓罐頭、調理包等，拿來做檢驗，只發現越南這一件。

黃金城表示，從12月13日到18日下架529罐，會繼續回收。只是食藥署11日通知業者下架、清查及回收涉案產品，但到底全台有多少數量？食藥署則表示不知道，只建議民眾不要吃了。防檢局副局長杜文珍重申，罐頭食品經高溫高壓殺菌，可忽略商品檢測出來的狀況，會下架是基於製作「來源管控」不夠確實。陳吉仲強調，該罐頭不具有傳播非洲豬瘟風險，回收產品是為了考慮食品安全角度。