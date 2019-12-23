台灣若爆首例非洲豬瘟　農委會：全台死豬都要採樣送檢

▲農委會提出若國內爆發非洲豬瘟，全台死亡豬隻都要採樣送檢。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央應變中心今（23日）舉行「國內發生非洲豬瘟案例沙盤推演」，農委會副主委黃金城提到，若國內萬一爆發非洲豬瘟，全台死亡豬隻都要採樣送檢，主要考量豬隻剛死亡是1、2頭，病毒散播快、含量高，不像口蹄疫發生就是整場，因此必須嚴格管控。

黃金城在今天沙盤推演提到，從過去亞洲發生案例來看，建議國內假設發生案例，全國死亡豬隻都要採樣送檢，原因是這些養豬場剛開始死亡為1、2頭 ，病毒散播快、含量高，若第1場爆發都確定，這些死亡豬隻都要經嚴格檢測，控制傳播點。

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至於每天全台有多少死亡豬隻？農委會主委陳吉仲表示，死亡是有固定比例，依非洲豬瘟防疫都是動態調整，黃金城提的建議是依照其他國家狀況參考，這也是今天特別針對GPS追蹤系統演練，進行「以場追車」或「以車追場」，查出該案例場確診10天前，曾經進入該場車輛。陳吉仲強調，沙盤推演不會只有紙上作業，會再實地演練，確保每個動作做到，將案例縮小到最小範圍，不像其他國家擴散嚴重。

至於豬隻露天焚燒造成空汙？陳吉仲說，已有跟環保署討論，這是在緊急狀況下，空汙法可排除，當然不希望有案例，也就不會有焚燒問題，且案例場發生後，採取方式很多種，就地焚燒就會有空汙，但若送到焚化爐不會有這種情形，他強調相關問題都有跟環署討論，不會有空汙問題。

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