44家電商平台「救6000項農產品」衝3億銷量　即日起至6/30滿500送50

▲農委會估計這段時間農產相關調理食品銷量將會大增。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

為因應新冠肺炎（COVID-19）疫情造成農產品產銷影響，農委會今（27日）宣布「台灣農產嘉年華-滿500送50」網購活動開始，即日起至6月30日，全民只要在農委會合作的44家電商平台購買指定具溯源國產農產品滿500元，就能拿到無上限的回饋金50元，總計有超過6000項產品，預計達目標3億元。

農委會副主委黃金城表示，因疫情造成消費者習慣改變，不少人現在都直接上網購物，農委會媒合生產端業者和電商共44家、6000種農產品，更包括相關的調理食品。黃金城以鳳梨釋迦為例，原本97%都是外銷，但疫情後轉成國內跟東南亞市場，其中，透過電商平台就賣出100公噸，達1500萬銷售金額。

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▲▼不用出們就能在電商平台買到優質的國產農產品。（圖／記者許展溢攝）



黃金城說，44家電商平台類型都不同，但都很優質，販賣的所有商品都是精良、可溯源、有機、產銷履歷和 CAS等認證過的優良產品，估已快速成長3成，甚至有的品項和平台則是增加5、6倍銷量，希望至6月底要達到預計的3億目標。

無店面公會秘書長許忠生認為，彼此透過合作這樣的機會，夠在短時間內看到成果外，不僅能幫到供應者，也可讓消費者藉由電商平台認識到國內農產品。養殖午仔魚的青農張家昇說，以自產自銷經驗去看，銷量有限，若有好的合作夥伴，不管實體零售還是網路都有會很大的助益，如自己的狀況，零售1個月原能賣到2噸，年後至今已增加至4噸。

▲▼台灣農產嘉年華滿500送50。（圖／記者許展溢攝）



消費者可至活動官網「台灣農產嘉年華」找到44家合作的電商平台販售專區，點選進入後購買，消費超過500元以上，就可以獲得由農委會回饋、電商平台代送的50元折價券、紅利點數、等值商品或現金折扣等。電商平台也同時推出各項優惠活動，歡迎大家把握機會上網購買優質國產農產品。

▲44加電商平台齊宣布滿500送50活動開跑。（圖／記者許展溢攝）