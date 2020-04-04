大陸又爆非洲豬瘟！專家揭「環境」害的：大流行後必有零星案例

▲大陸又爆非洲豬瘟。（示意圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

大陸又爆非洲豬瘟，根據農業農村部新聞辦公室4月1日通報，四川省樂山市界內，來自外省違規運輸車輛中，載有染疫豬隻，共83頭、1頭死亡，是今年大陸第7起疫情。農委會副主委黃金城表示，大陸高峰期已過，大流行後，必然會有零星案例，但若「環境」一直不改善，病毒仍會繼續存在。

四川省樂山發生違規運豬車輸入的疫情，並非首例，3月12日大陸農業農村部也曾發布訊息稱，在樂山市五通橋區冠英鎮，查獲1輛來自外省的生豬（泛指為宰殺的養殖豬）運輸車。當時，該車輛共有生豬111頭，有7頭死亡，同樣經檢驗出非洲豬瘟。

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黃金城說，以四川最近爆出案例來看，都是從外面抓豬進來養，事實上環境還是有很多病毒存在，且都還在傳播中，若為野豬根本無法控管。不過，因大陸豬隻數量降低，加上目前狀況都屬於零星狀爆發，算是正常，並強調大流行疫病後，必然會有小的零星案例再爆發。

黃金城認為，大陸問題在於「環境」，除非對生物安全很講究，或是改成室內飼養，不要到外面買豬進來養，在爆發場附近也不要養，以上這些沒做到，否則再養還是會被感染。對於台灣現況？黃金城指出，因新冠肺炎疫情，很多國家旅客不能再入境台灣，其實已經擋掉許多人違規攜帶肉類產品的機會。且當初疫情爆發，台灣種種防疫措施都建構的非常好，就算在疫情最嚴峻時刻，也都順利將病毒阻擋住。

不過，防檢局強烈呼籲，當大家關注新冠肺炎疫情的同時，也不能忘記繼續防堵非洲豬瘟，政府既有的邊境管制並沒有鬆懈，執法強度維持不變，手提及託運行李以X光機查驗，並搭配檢疫犬嗅聞，民眾不要心存僥倖，以免遭受重罰。