又吵韓國瑜借貸案　立委氣轟農委會和台肥大有問題、唱雙簧

▲徐永明質疑韓國瑜借貸案，農委會和台肥唱雙簧。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台肥借貸國民黨總統參選人韓國瑜一案，今（28日）在立法院受到多位立委質疑，最大股東農委會22日發聲明稱台肥借貸有違法之嫌，台肥對外卻說還要釐清，怒斥農委會在董事會佔最大席數，至今連一點行政調查資料都生不出來，根本輕輕放下，大有問題也在唱雙簧。

立院經濟委員會今進行「國有林地現供農作使用處理方式檢討解除辦理進度」報告，農委會副主委黃金城出席備詢。時代力量立委徐永明直指，農委會22日發布新聞稿指出，20日收到並審視後表示，台肥在103年至104年間自行認定與受買人所簽定「房屋土地預訂買賣合約書」條款無效，並簽署長期分期付款協議書，恐有違公司法、證券交易法等相關規定。

請繼續往下閱讀...

▲立委質疑農委會在台肥董事會佔最多，卻連資料也調查不出來。（圖／記者許展溢攝）



徐永明接著怒斥，農委會都說了該案恐有違法，23日台肥召開董事會後對外稱還要進一步釐清跟檢討，到底發生什麼事？農委會是不是有何轉折？尤其農委會在董事會結構最多，9席中就有5席過半，這麼多人在董事會竟查不清楚，要農委會別一直稱台肥是「他們」，因為「他們」就是農委會。

民進黨立委賴瑞隆怒指，此事過了3星期，至今農委會說沒收到資料，也沒追查，同樣認為董事會佔5席，調資料這麼困難？是官商勾結？不然為何沒拿到資料，以國會、行政監督立場，大有問題。尤其農委會明明有充分權限能把這件事調查清楚，質疑台肥內部到底有何強大結構，要求農委會檢討、積極審查。

▲韓國瑜借貸案爭議不停。（圖／記者張榮恩攝）



民進黨立委郭國文也批，此非法貸款，茲事體大，台肥董事會找不出任何跡象，完全無法對國人交代，認為白紙黑字一定在台肥那邊。黃金城強調，23 日董事會當天仍有一些轉折點、證據等問題還要釐清，董事會已提出要求，農委會會盡力去釐清。