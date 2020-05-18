五股神秘小巷爆酒駕車禍！他小酌返家撞上迴轉車「慘困車內」酒測達0.68

記者陳豐德／新北報導

新北市五股區577巷，日前夜半時常發生鞭炮違規燃放、改裝噪音車擾民等事件，讓當地民眾戲稱「577巷不意外」、「地靈人傑好地方」，不料17日晚間10時許又發生一起酒駕車禍案件。一名江姓男子在八里海釣場飲酒開車返家，經過577巷口時，衝撞一輛正在迴轉的客貨車，造成2車駕駛下巴受傷送醫急救，肇事的江男訊後依照公共危險罪嫌送辦。

▲五股577巷發生酒駕車禍，駕駛一度受困車內動彈不得。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證，當時江姓駕駛（28歲）開著藍色轎車，沿著五股區成泰路三段577巷往成泰路三段方向行駛，在網狀線處沒有注意到前方徐女（38歲）正在迴轉，被江男攔腰撞上，造成2人下巴挫傷。

警消獲報趕抵時，發現江男車頭毀損嚴重，他則卡在車內動彈不得，經使用器材破壞車體將他救出後，卻發現車內充滿濃濃酒味，緊急將2人送往淡水馬偕醫院救護，意外發現江男的抽血報告為136.1mg/dl，換算成呼氣值約為0.68mg/L。

江男事後辯稱，原本是在八里的海釣場小酌，結束後準備開車返家，卻不慎發生這起車禍意外；只要酒駕肇事，就違反刑法第185條之三規定，被警方認定「不能安全駕駛」，可處一年以下徒刑或十五萬元以下罰金，該法條並無規定酒測值需達多少，就算只有0.01肇事也照樣送辦，讓江男後悔莫及。

▼現場車殼碎片散落一地。（圖／記者陳豐德翻攝）



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