俞家肉粽老闆撞死人！門口違規迴轉害命　店員沉痛曝老闆心聲

記者趙蔡州／綜合報導

新北市石門區17日上午發生死亡車禍，當地肉粽名店「俞家肉粽」俞姓負責人在店門前違規迴轉，造成後方黃姓重機騎士反應不及撞上摔車，內臟嚴重出血送醫後宣告不治，俞男事後被依過失致死罪嫌移送法辦。俞家肉粽店員表示，發生憾事讓老闆很內疚，未來一定會負起責任、賠償到底。

肇事俞男17日上午本來要將貨車開回住處，過程中疑似為了貪圖方便，在店門前跨越槽化線迴轉，後方黃男反應不及高速撞上，黃男摔車後重傷昏迷不醒，他看見闖禍了，立刻打電話求救。救護人員到場時，發現黃男身穿防護衣，無明顯外傷，但內臟嚴重出血，送醫搶救仍宣告不治。

▲「俞家肉粽」店員透露，違規害死一條人命，老闆也感到非常內疚。（圖／記者郭世賢翻攝）

據悉，死者姪子事後接受訪問時難過表示，黃男今年才48歲還有2個小孩要養，如今車禍走了讓孩子該怎麼辦。他另外提到，透過黃男重機的狀況研判，事發當時幾乎連煞車的機會都沒有，完全反應不及直接撞上，「如果有剎車，輪胎會有摩擦痕跡，但現在完全沒有。」

俞男後續被警方依過失致死罪嫌送辦，檢方認為肇事經過相當明確，被告（俞男）無逃亡之虞，加上他90歲母親近日過世，17日晚間複訊後諭令5萬元交保。「俞家肉粽」店員透露，違規害死一條人命，老闆也感到非常內疚，未來一定會負起責任、賠償到底。