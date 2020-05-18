影／驚悚撞擊影片曝！紅燈亮8秒…台南轎車高速闖過　女騎士遭撞「噴飛10m」慘死

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南中西區民生路與中華西路口18日凌晨發生一起死亡車禍，一輛銀色轎車違規闖紅燈，高速撞上一名黃姓女騎士，巨大的撞擊力道，導致女騎士當場噴飛10公尺，隨後倒地不起，送醫不治。撞擊瞬間畫面曝光，當時黃女正準備通過路口，但下秒該轎車卻0剎車直接高速闖過紅燈，撞飛黃女，畫面相當驚悚。

▲監視器畫面曝光，台南轎車高速撞死女騎士。（圖／讀者提供）

▲事發當時轎車速度極快，連監視器畫面都呈現一片模糊。（圖／讀者提供）

透過監視器畫面可以看到，事發當時，黃女騎車直行，正準備通過路口，但下秒畫面左側突然衝出一輛轎車，毫無減速的闖過紅燈，直接將黃女撞飛，導致黃女頭部重創送醫不治，而轎車最後則是衝向工地鐵絲圍籬，卡住動彈不得。

▲肇事3男女撞死人後，竟棄車逃逸。（圖／記者林悅翻攝）

誇張的是，肇事轎車車上駕駛及2名乘客見女騎士倒地不起，竟棄車拔腿狂奔，目擊者見狀立刻騎車追趕，並不斷喊道，「肇逃喔！快回去！」而身穿白衣的駕駛眼見逃不掉，雙手叉腰，一臉茫然站在路邊說道，「我弟弟他們在那邊嘛！」讓在後方追趕的目擊者相當傻眼，氣得催促3人回到現場。

儘管有目擊證人協助，但肇事3人最終仍逃逸無蹤，警方目前正積極調閱監視器畫面逮人，至於詳細的事發經過，仍有待調查釐清。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下