韓國瑜喊話支持者：6/6不要投票　罷韓團體：違反秘密投票！



▲罷韓團體 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓投票倒數！Wecare高雄發言人尹立、罷韓領銜人陳冠榮與台灣基進新聞部發言人張博洋等一行人到鳳農果菜市場，發放罷韓黃布條，吸引許多民眾排隊領取，不過提及有關韓國瑜公開呼籲支持者不要出來投票，尹立認為這已經妨礙到憲法保障的秘密投票原則。

對於高雄市長韓國瑜發聲，要支持者不要出來投票，只出來監票，這讓Wecare高雄發起人尹立認為，公開呼籲支持者不要出來投票，是否違法，尹立說，這已經造成公務人員或是外地年輕人疑慮，因為回來投票代表同意罷免，這妨礙憲法所講的秘密投票原則，「可能有些家裡父母是韓粉，小孩說要回來投票，父母就會覺得韓市長都說你不要回來你還回來，那你一定是同意罷免；甚至公務人員若出現在投開票所，是不是就會被點名做記號？都會造成心理困擾。」

罷韓提案法定領銜人陳冠榮則不諱言，韓國瑜這招對反罷韓是正確決定，但他也一直以用類似方式來操弄，他說：「網路上韓粉說要去看有誰投票，還說之後修度欸丟（台語意指走著瞧），脅持少數民意來威嚇整個高雄市，我們絕對不怕這些威脅」，呼籲韓國瑜不要再穿國王新衣，其實是赤身裸體到處跑，也不要再只活在韓粉同溫層裡。

時間對我們來說完全沒用！

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