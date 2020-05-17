民政局護韓「讓出來投票的人有壓力」　陳致中：「他們」怕被秋後算帳

▲陳致中譴責高市府介入罷韓投票。（合成圖／翻攝陳致中臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

隨著罷韓日期逼近，高雄市長韓國瑜日前在臉書PO文呼籲，「不要出門投票，只要監票就可以」，罷韓團體批評此舉為「違反秘密投票！」，而高雄市議員陳致中17日在臉書表示，有些人不敢表態是否罷韓，怕被秋後算帳，更公開民政局長曹桓榮的訊息，呼籲支持者不要投票，要讓站出來投票的人有壓力。

根據陳致中公布的截圖中，曹桓榮傳訊息呼籲「任憑風雨、繼續向前，所有好朋友0606我們用不投票一起守護高雄，肯定用心付出、全力以赴的高雄市府團隊，不投票！但是一定要監票，讓站出來的人有壓力，站出來去投票就是要罷韓。」

對此，陳致中批評，高雄已變成韓式恐怖、韓式查水表的戒嚴之地、蓋世太保監控的城市，再怎麼反民主，也不能這樣橫行霸道，再怎麼保權位，也不能打壓干擾市民行使投票權。

陳致中質疑，曹桓榮局長身為民政局長，為了護韓，可以這樣子濫用行政權力、違反行政中立嗎？韓國瑜市長公開呼籲他的支持者不投票的真正理由絕不是什麼不對立、要低調，而是要把支持罷免的市民朋友標籤化、點油作記號，他還煽動韓粉去監票。

陳致中說，有傳聞黑衣人也會去監視，甚至挺韓的里長會去作紀錄，受社福補助的市民不敢去投，工商企業、八大行業擔心秋後算帳，這就是故意製造寒蟬效應，讓市民心生畏懼、害怕被作記號、害怕被秋後算帳而可能放棄原本的投票。

陳致中強調，嚴厲譴責這種無法無天的奧步，罷免結果交由市民決定，任何人任何黨無從置喙，但惡意恐嚇高雄市民不能去投票，這絕對要公諸於眾，讓大家看清楚韓國瑜的真面目。