讓站出來罷韓的人有壓力！高市民政局長發訊里長　遭質疑行政不中立

▲高雄市長韓國瑜。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前首度呼籲，請支持者6月6日不要出來投票，甚至綠營議員更指控，高雄市民政局長曹桓榮還發送「讓站出來人有壓力，站出來去投票就是要罷韓」等訊息給里長，認為他行政不中立，已有中低收入戶怕被做記號，表明6月6日不敢出來投票。曹桓榮則解釋發送該訊息是為安撫支持者情緒，絕無行政不中立。

▲高雄市民政局長傳訊「讓出來投票的人有壓力」 。（圖／市議員黃文益提供）

雖著罷韓投票時間逼近，高雄市長韓國瑜日前在臉書上溫情向支持者喊話「6月6日那天不投票」，遭罷韓團體質疑根本是違反秘密投票：不僅如此，民進黨籍議員黃文益與陳致中更指控，民政局長曹桓榮在通訊軟體寫道：「任憑風雨、繼續向前，所有好朋友0606我們用不投票一起守護高雄，肯定用心付出、全力以赴的高雄市府團隊」、「不投票！但是一定要監票」、「讓站出來的人有壓力，站出來去投票就是要罷韓。」

▲民政局長曹桓榮 。（圖／記者洪正達攝）

市議員陳致中認為，如果曹桓榮不應以打壓方式來阻止民眾施行憲法保障的「罷免權」。他痛批，他身為政務官此舉顯然違反行政中立，這是標籤市民，以寒蟬效應來讓民眾不敢出門投票，達成降地投票率的目標。黃文益則說，不只訊息讓里長感到壓力，三民公園有些中低收入戶也不敢投票了，因怕被記號，中低收入戶每年要被市府考核檢查一次，怕去投票後會被刁難，里長接到民政局長的訊息，製造壓力。

▲黃文益指出有民眾不敢投票 。（圖／市議員黃文益提供）

民政局長曹桓榮坦言訊息是他發的，但他解釋這是為安撫支持者情緒，且此訊息不是傳給公務人員或市府同仁，因此沒有行政不中立，希望大家用行動支持高雄，不要對立下去，可能這訊息內容是被熱心的朋友截圖轉傳，因而外流，轉到其他人手上。

時間對我們來說完全沒用！

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