預言國民黨被三殺成真…如今剩「高雄市長殺」　李正皓：坐等6月6日到來

▲韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長韓國瑜面對即將到來「罷韓投票」，在臉書呼籲支持者不要去投票，只要監票就好。對此，名嘴李正皓在臉書表示曾預言成真，韓國瑜果然「投票蓋牌」。

李正皓說，韓國瑜在總統大選時，民調直直落，身為總統候選人本該力挽狂瀾，但他沒有承擔，直接宣佈「民調蓋牌」，除了讓自己的選情陷入萬劫不復，更讓國民黨的立委候選人掃到颱風尾，硬著頭皮為韓國瑜辯護後一起成為全民笑柄。

如今，面對市長罷免案，李正皓不客氣的認為，韓國瑜身為被罷免人一樣沒有承擔的勇氣，選擇「投票蓋牌」，提前棄械投降，「高雄讓韓國瑜這樣一搞，國民黨20年內在高雄斷根滅種。

李正皓認為，這次蓋完牌，韓國瑜拍拍屁股回斗六，但是請問高雄市長補選誰來參戰？請問2022市長大選誰來承擔？更甚者2024年高雄的區域立委誰可搶下一席？通通都嘸。

李正皓說，2018年，天時地利人和的巧合下，韓國瑜讓高雄這塊藍營沙漠長出一根美麗的玫瑰，韓國瑜本可以好好靜下心來經營市政、充實自己，四年後讓玫瑰變綠洲，但韓國瑜卻選擇了一條最糟糕的路：揮軍北上參選總統，這是國民黨最大的悲劇。

李正皓強調，當時預言唯一的結果就是讓國民黨被三殺，總統殺、立委殺、高雄市長殺，現在前兩項已經預言成真，「我們坐等6月6日的到來，屆時在來檢視最後一殺的預言是否準確。」