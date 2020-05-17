「爸媽出軌韓國瑜！」北漂青年寫求救信　呂秋遠神解：要讓原配對小三死心

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者莊智勝／高雄報導

6月6日罷韓投票進入最後倒數，高雄市長韓國瑜15日晚間針對罷韓在臉書PO文發表言論，呼籲支持者當天不投票、不參與任何政治活動。律師呂秋遠在臉書撰文表示，日前收到一封以「我的爸媽出軌，對象是韓國瑜」為題的訊息，北漂3年的網友泣訴，爸媽竟然可以為了韓國瑜，說出「6/6不要回來」這種話，讓他感受到家庭背叛。對此，呂秋遠溫柔且堅定地喊話，「你應該要去投票，而且要投下罷免票，因為只有讓原配對小三死心，你才有機會重返榮耀！」

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▲台灣基進跟尹立在柴山登山口發放黃絲帶，呼籲民眾6月6日一起罷韓。（圖／記者吳奕靖翻攝）

呂秋遠臉書全文：

《我的爸媽出軌，對象是韓國瑜》

呂律師您好，感謝您百忙之中點開了我的訊息。標題有點驚悚，但我內心受到的打擊很真實，事情是這樣的：我是在台北漂了3年的青年，因為工作工時很長，幾乎沒有放假的時間。今年過年回高雄是我今年第一次回家（連總統大選都沒辦法回去），本來就預定6月第一個禮拜回家，很巧的，罷免投票日就在那週舉行。

我打了第一通電話給爸爸：

我：6/6坐早上高鐵回家。

爸：要罷韓哦。

我：政府就選那天，我有什麼辦法？（我心裡OS:奇怪，女兒回家甘韓國瑜屁事）

於是，我決定試探他們，第二通電話是這樣的：

我：6/6早上回去，先跟你說，我會順便去投票。

媽：去投啊，你們到底為何要罷他，年輕人都不知道在想什麼？

我：我只是禮貌性跟你說而已，妳不需要立刻否定我要做的事情。妳支持韓國瑜，我也沒否定妳啊，我也沒叫妳不要去投票啊。

媽：（繼續說）反正你們年輕人都想做什麼，就做什麼...（以下省略三億字抱怨）

我：那我不回去了，可以嗎？

媽：太好了，那就不要回來啊（聽起來很高興）。

聽到這句話，我已經難過到崩潰，哭到不能講話直接掛電話。他們竟然可以為了他，說出「不要回來」這種話，這是被家庭背叛的感覺，難以言喻的痛與難過和失望。我姐上次總統大選，專程回高雄投票，我爸媽也鬧過一次，這次我是專程回家，卻被扭曲成跟罷韓有關，覺得委屈又荒唐。

請問律師有這個感覺是正常的嗎？還是我太偏激了呢？韓國瑜的仕途難道比親生女兒要回家還重要嗎？家人之間夾了一個韓國瑜真的太噁心了，而且還被韓國瑜比下去！自從韓國瑜冒出來，我爸媽只要談到反韓，就變得六親不認，我到底該怎麼做，我爸媽才會清醒！？

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嗨，這位同學，你知道為什麼韓國瑜要呼籲支持者別去投票嗎？現行的罷免制度已經修改，與投票率無關，只要同時達成：「有效同意票數多於不同意票，以及同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上。」韓國瑜就可以當選高雄市民。那麼，為什麼他不讓支持者與反對者直球對決？

就是要對付你這種人啊！

一旦呼籲支持者不要投票，就容易讓「出門投票者，就是支持罷免的人」成為既定印象。換句話說，當你要決定「回家投票」，直接就可以連結為「回家支持罷免票」，即便爸媽原本就知道你的政治傾向，但是當韓國瑜要求他的支持者不要去投票，你一旦出門，就是代表要去罷免韓國瑜，這時候一點模糊空間也沒有，秘密投票就成為一種空想。

這位同學，關於你的困境，我只能說，感情是不能試探的，家人也一樣。你不會為了測試雞蛋往地上摔會不會破，而真的試試看，因為雞蛋真的會破。家人的很多觀念，本來就無法一致，運氣好，政治理念可以相似，但是像你這種情況，也只能在夾縫中求生存。可是，這不是你的錯；嚴格來說，也不是他們的錯。

我先解釋什麼叫做「夾縫中求生存」。基本上，如果是老死不相往來的父母，那就不必介意他們怎麼想，直接大破大立就好，愛選誰就選誰，何必在意他們？但如果是「平常慈祥和藹，現在張牙舞爪」的父母，那麼你就得稍微委曲求全一些，不是因為他們是父母，而是因為他們是家人。你懂這當中的差別嗎？你不用聽他們的，你跟他們，是平等的。你因為在意這份感情，願意在夾縫中求生存，也就是堅持去投票，但是盡量不回嘴。

那麼，意思是他們不在意這份感情嗎？倒也未必。與其說他們在意韓國瑜（確實是很在意），不如說他們在意你不聽話。你再也不是那個要你洗碗就乖乖去、要你禁足你就給我待在家裡、要你念書你就給我考高分的那個小孩。但是在他們眼裡，你永遠應該是那個聽話的孩子。所以當你明目張膽的反抗他們的投票意願時，他們會怒不可抑，因為覺得你就像是個小紅衛兵，簡直就是造反了。需要責怪他們嗎？我寧願你不要往壞處去想，而是往「他們只能這樣」去想。畢竟他們的成長背景、環境，都跟你不一樣，如果你信仰多元文化，就應該尊重他們的不可改變性，讓挫折去改變他們，而不是自己去硬碰硬。

所以，你應該要去投票，而且要投下罷免票。因為只有讓原配徹底對小三死心，你才有機會重返榮耀。雖然小三會持續存在，但是你只要讓他們知道，他們選錯邊，每二年就會有一次挫折，他們會慢慢的接受這樣的結果，對於破壞你們家庭的小三，最後終究會不「敢」興趣。

好了，擦乾眼淚，放心去投票。唯有在這次，完整的、認真的、勇敢的，把這位「當選四個月就決定去選總統」的市長徹底拋棄，家庭關係才能真正和諧。他的問題，從來不在於政績，不在於摩天輪、挖石油、不知道高雄市人口有多少，而在於他根本無心擔任高雄市長，你就放心的送他一程吧！當他真正當選高雄市民，才能看出他對高雄的真愛，不是嗎？