桃園衝全國第一！萬元急難紓困「靠自己」核定達5925件





▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊產業，政府推出萬元急難紓困金要救「甘苦人」。根據衛幅部累積到15日晚間七點下班前的最新數據，桃園市靠地方自己審核核定的申請案已經達到5925件，衝向全國最高，核定金額也已經達到超過8千5百萬元。

根據衛服部因應疫情「增列／擴大急難紓困」執行情形統計表，截止至星期五下班前15日晚間7點的最新資料，在累積核定數部分，桃園市總計核定5925件，單靠桃園市地方區公所等單位的努力作業，效率已經衝向全國第一。

鄭文燦14日主持防疫專案會議後表示，桃市目前受理萬元急難紓困方案，案件數已達1萬8千餘件，他已責成社會局、區公所認定標準應從寬審查、加速審核與盡快發放，並要求各區長親自掌握狀況，對於合格案件要盡快發放，不合格的案件要複審，「救急就是要快」，必要時由社會局長、市長來複審，他也願意蓋章讓通過的件數可以多一點。

鄭文燦認為，目前最重要的是，請各區公所持續加緊趕工，盡速完成發放作業，避免中央雖放寬政策，但地方卻沒有趕上腳步，申請紓困的市民都屬於沒有納保、未領津貼者，僅靠薪水度日，他們位在社會最底層，也是最需要這筆錢，希望各區掌握「救急就是要快」原則。

▼衛福部因應疫情「增列／擴大急難紓困」執行情形統計表。（圖／衛福部提供）