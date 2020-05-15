和成捐贈百台免治馬桶　鄭文燦：感謝企業力挺第一線醫護人員

▲和成企業15日捐贈百台抑菌免治馬桶給部立桃園醫院，市長鄭文燦與和成集團、桃園醫院醫護人員合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦15日主持和成集團捐贈百台抑菌免治馬桶給衛福部桃園醫院，鄭文燦表示，桃園是國門之都，也是國家防疫的第一線，支援包括機場檢疫、集中檢疫所醫療後送等勤務，桃園11家責任醫院扮演非常吃重角色，部立桃園醫院更是重中之重，感謝和成集團愛心捐贈，力挺第一線辛苦醫護人員，未來能有更安心健康的衛生環境。



鄭文燦指出，感謝和成集團董事長邱立堅、山本建設董事長王燕鴻愛心捐贈，和成集團是台灣在地企業，更是台灣衛浴設備龍頭品牌之一，還設立文教與慈善基金會，積極主動關懷鄉土，感謝和成捐贈100台抑菌免治馬桶體恤所有醫護人員，讓醫護人員有更安全、更舒適健康衛生環境，可謂責任企業的典範。



▲和成企業15日捐贈百台抑菌免治馬桶給部立桃園醫院，市長鄭文燦主持受贈儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，目前疫情尚未結束，台灣最近雖然零確診，但疫情尚未正式結束前，都需抱持著戒慎恐懼、全力以赴心情面對，但部分社會活動已逐步開放，醫院除了人道探視外，探病禁令仍未解禁，市府會持續追蹤疫情變化並與中央流行疫情指揮中心同步，適時開放。

▲和成企業15日捐贈百台抑菌免治馬桶給部立桃園醫院，院長徐永年致詞感謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛福部桃園醫院院長徐永年說，他是免治馬桶的愛好者，非常感謝和成集團對醫護同仁的支持，捐贈桃醫百台抑菌免治馬桶，防疫期間所有的第一線醫護同仁都非常辛苦，本次受贈百台抑菌免治馬桶，會讓所有辛苦防疫的醫護同仁使用，以體恤醫療團隊辛勞。

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