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桃園首座公園溜索在大溪　甫開放已成假日親子共遊新景點

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▲桃園首座公園溜索在大溪　

▲市長鄭文燦體驗防災組合鞦韆遊憩設施。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園有越來越多公園，經過再造後，已成全家人的遊樂場。桃園市長鄭文燦15日前往大溪區視察埔頂公園共融式遊戲場，童心未泯的體驗滾輪溜滑梯、組合鞦韆遊憩設施，看到園內的樹屋遊戲區、共融旋轉盤等，深受在地居民喜愛，開心說，甫正式開放的該公園，已成為假日親子共遊的新景點。▲桃園首座公園溜索在大溪　

▲受到小朋友喜愛的高空溜索。（圖／市府提供）

鄭市長說，大溪埔頂公園佔地面積5.5公頃，為市府推動共融遊戲場重要示範點，工程總經費約1,350萬元，於今(2020)年4月17日起正式開放使用。大溪埔頂公園共融遊樂場在設計初期，即成立工作坊邀請民眾參與規劃，改善包括樹下空間過於陰暗等問題，並汰換傳統罐頭遊具、規劃老少都可使用的共融遊戲空間，設置桃園第一座高空溜索設施，以及滾輪溜滑梯、組合鞦韆、樹屋遊戲區、共融旋轉盤等。▲桃園首座公園溜索在大溪　

▲滾輪溜滑梯。（圖／市府提供）

而市府升格後積極推動共融式遊具，目前全市已開放或施工中的共融式或特色遊戲場共計45座，今年將有13座共融式公園啟用開放；明(2021)年及後(2022)年預計各新增8處，並以每區至少2處為目標；此外，未來亦將在南北區各擇一處興建全市旗艦型遊戲場，提升市民休憩空間與生活品質。▲桃園首座公園溜索在大溪　

▲樹屋遊戲區。（圖／市府提供）

市府今年預計開放的13座共融式公園，目前已完工者包括大溪埔頂、楊梅頭重溪柚子、大園書法橫山、平鎮新勢、平鎮雙連坡等5座公園；下半年陸續開放者包括龜山中正、龜山大華、八德傑克與魔豆、桃園大有、平鎮乙未、觀音草漯水之丘、觀音草漯公五、中壢文化等8座公園，後續養工處也將成立公園網，以便民眾查詢全市公園規劃。▲桃園首座公園溜索在大溪　

▲一起視察大溪區埔頂公園共融式遊戲場，好棒！（圖／市府提供）

工務局長賴宇亭表示，大溪埔頂公園共融式遊戲場設有1組高空溜索、1組滾輪溜滑梯、樹屋遊戲區及1組防災組合鞦韆，可以充分享受高空速度及滑溜等挑戰性；旋轉盤則有特殊設計，讓乘坐輪椅的身障朋友或年長者也能夠享受遊具的樂趣；還有特殊造型的樹屋遊戲區，具夜間燈照效果、小朋友可鑽入及躲藏遊樂，亦深受大家喜愛。

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