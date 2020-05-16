男衝跑公所搶辦紓困！一查發現「妻子驚人秘密」...瞬間臉綠

▲許多民眾前往辦理紓困。

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情在台灣雖逐漸緩和，但仍對各個產業造成不少衝擊，許多人面臨失業、無薪假等慘況；政府祭出萬元紓困、10萬元紓困貸款等相關政策，沒想到卻出現許多亂象，有部分民眾名下有豐厚財產，仍僥倖來申請。日前屏東更有一名男子在辦理萬元紓困時，意外查出妻子的秘密。

根據《自由時報》報導，審查人員透露，有一名男子來申請紓困，但審查後竟發現老婆名下存款有100萬元，結果他不知道跑來申請，這下被駁回恐怕會鬧家庭革命。審查人員指出，很多人都是抱著辜且一試的想法，沒想到會被查出家中的財產、家中成員的收入及相關的工作紀錄，因此目前審查通過率大約只有一半。

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事實上，自政府祭出紓困政策以來，亂象一籮筐。有人開著賓士、BMW或者手提名牌Hermes包包也來辦紓困，想當然就是不給通過。

報導一出，許多網友紛紛留言「這離婚了怎麼辦，國賠（開玩笑）」、「拜託讓需要的人領」、「原來可以靠這招知道家人存款」、「辦理紓困順便查看看另外一半有沒有私房錢」、「老公確實需要紓困啊，因為錢都在老婆那」。

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