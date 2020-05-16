紓困又來亂！台南「臨時工」申請補助　承辦人員一查驚見500萬股票

▲台南市北區區公所急難紓困金申領，竟有坐擁500萬元以上股票的民眾也來申請。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者柯振中、林悅／台南報導

行政院擴大發放急難紓困金，卻也因此出現許多亂象。台南市一名男子自稱職業為臨時工，受到疫情影響，工作、收入減少，希望能拿到補助。沒想到，承辦人員一查，竟然發現男子擁有價值500萬的股票，每年光是股息就有22萬元可以領。

台南市北區區公所承辦人員日前接獲一宗補助申請，一名年約50多歲的男子自稱臨時工，平時工作是發傳單，受到疫情影響，收入、工作變得不穩，附上相關資料，希望能請領1萬元急難紓困金。

▼台南市北區區公所急難紓困金申領，竟有坐擁500萬元以上股票的民眾也來申請。



不過，承辦人員利用財稅系統查詢，卻發現男子名下有許多財產，還擁有價值500萬元以上的股票，去年光是股息收入就有22萬元，根本不符合申請資格，但資料已經收了，流程還是必須跑，接下來會退件處理。

事實上，這已不是第一起不符資格的申請案件，先前屏東有名老翁開著賓士、手戴大鑽戒，到公所請領補助，讓承辦人員相當傻眼，宜蘭也有名60多歲的老翁，向公所人員自稱「水電工」，卻被發現名下有多筆不動產，總價值超過2億元，讓人相當傻眼。

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