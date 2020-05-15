桃園竹圍福海宮搬遷生變？　信眾反對草率遷廟破壞歷史建築

▲竹圍福海宮是百年老廟，也是歷史建築。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園航空城重大建設計劃徵收區內的大園區竹圍福海宮，原拒搬遷並經長達5年抗爭，去(2019)年10月信徒召開大會擲筊請示福海宮供奉主神輔信王公，終獲同意搬遷。未料，原重建委員們最近赫然發現，搬遷預定新址腹地不足，補償不清等問題，15日向文化局現勘委員表達不滿，要求重視文化資產保存，留住神明也留下現廟。

▲信眾向文化局現勘委員表達反對草率遷廟破壞歷史建築。（圖／信眾提供）

福海宮原重建委員陳又川、蔡宗烈等人表示：福海宮是百年老廟，於2017年2月17日申請提報「歷史建築」，申請將福海宮既已納入航空城的「宗教文化園區」，申請將無形文化資產所必需依附於廟宇及廟埕的有形建築物，及周邊原有戲台、過火場等百米綠地空間，能完整保留，同年7月於市府文化資產審議大會經多數委員表決同意登錄為歷史建築，名稱為「竹圍福海宮」。

▲文化局現勘委員。▼竹圍福海宮供奉主神輔信王公。（圖／信眾提供）

豈料，內政部已經在2018年底就通過都市計畫審議範圍，文化局不僅遲遲沒有函文中央依法公告，如今反而要廢除歷史建築，違反文資法和世界文化保存主流價值。由於桃園航空城重大建設計劃，位於計劃區內的竹圍福海宮，曾長達5年拒絕搬遷，直至去年10月信眾請示神明突獲同意搬遷，時隔8個多月，原重建委員發現，搬遷預定新址腹地不足，新廟越蓋越小，補償不清，交通部誠意不足，且涉及福海宮已於民國2017年7月3日正式通過歷史建築文化審議，要求相關單位重視文化資產保存，留住神明也留下現廟。

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