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國中會考登場！第一天考社會、數學、國文、寫作　沒戴口罩者取消考試資格

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▲台北市會考演練。（圖／記者林敬旻攝）

▲國中會考今明兩天登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109年國中會考今（16日）上午8時30分登場，全國約21萬名考生在18個考區、220個考場應試。全國試務會特別提醒考生，為配合防疫工作，考生務必提早半小時以上到場，避免因入場及量測作業影響考試時間。同時，須佩戴口罩並配合體溫量測，如不配合者，取消考試資格且不予補救。

因應疫情，教育部於考試兩日提供口罩給所有考生，考生進入考場及試場時應佩戴口罩，於試場也須配合監試委員查驗身分，暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，經勸導仍不配合者，該科考試不予計列等級或級分。

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▲▼國中會考各科時間。（圖／國中教育會考全國試務會提供）

▲國中會考各科時間。（圖／國中教育會考全國試務會提供）

另外，今年試場也將全面開放冷氣及開啟前門、後門及所有窗戶，以維持良好通風，以每扇窗各開啟約10公分（約一個拳頭寬）為原則，確保試場通風良好，並能維持適當之室內溫度」。

至於正在進行居家隔離、居家檢疫考生，全國試務會指出，考生將於 5月30、31日進行補行考試，參加補考考生於入學時，當達到各該校錄取分數時，採外加名額方式辦理，不影響其他考生權益。

考生必備？　

1.攜帶准考證、充足文具及無鬧鈴功能手錶。
2.考試時需全程需配戴口罩（如不配合，將取消考試資格且不予補救），室內冷氣開放，可準備薄外套備用。

▲台北市會考演練，考生服務區。（圖／記者林敬旻攝）

▲今年會考因應疫情，多考場提供用餐隔板供學生使用。（圖／記者林敬旻攝）

考生禁止攜帶？

為避免違反試場規則而影響考試結果，考生應遵守試場規則。非應試用品，包括妨害考試公平之用品，如補習班文宣品、計算紙等；或行動電話、穿戴式裝置（如：智慧型手錶、智慧型手環等）、多媒體播放器材（如：MP3、MP4等）等皆不可攜入試場。

教育部說明，若不慎將非應試用品攜入試場，應於考試開始前放置於試場前後方，且電子產品須先關機或拔除電池，不得於考試期間發出聲響或影響試場秩序。考試期間，隨身放置非應試用品，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，記該科違規2點，若為寫作測驗則扣一級分。

考試天氣如何？

天氣風險公司說明，會考兩天，黃蜂颱風會行進至台灣東南部外海一帶，對台灣雖無直接影響，但要注意外圍環流影響下，台灣附近天氣仍較不穩定，除東部地區天氣陰雨外，其餘各地以多雲為主，午後山區有局部短暫雷陣雨，中北部中午高溫可達33-34度，南部則有機會達35-36度，提醒各位一定要多勤補水、防中暑，並且保持室內通風及涼爽，考生們也可以準備小毛巾擦汗或用冷水濕敷來降低體溫。
 

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