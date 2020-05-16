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會考數學具挑戰！多考幾何題型　湯圓、手搖飲、披薩漲價入考題

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▲▼國中會考。（圖／教育部提供）

▲國中會考首日考社會、數學、國文、寫作。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

國中會考數學科結束。國中數學教師指出，今年的數學科試卷重視生活中的數學素養，學生需要有連結具體情境和數學概念的能力。較具有挑戰性的題目，多分佈於八、九年級的課程內容，其中，吃湯圓、買手搖飲、披薩漲價等，都有列入考題中。

北投國中老師林柏嘉指出，今年試題7年級有出現選擇題11題、1題非選題；8年級8題選擇題；9年級7題選擇題1題非選題。以主題來分，6題數與量、9題代數、11題幾何、2題統計。整份試題頗具鑑別度，試卷整體難度為難易適中。

請繼續往下閱讀...

大仁國中老師廖惠儀分析，今年題目取材生活化，試題取材自生活情境，兼具生活化與多樣性。例如有問到吃湯圓時的機率問題；住家、學校、車站的地點方位問題；中秋節各式糕點製作的比例問題；以三格漫畫描述搭電梯超載情境的不等式問題。

▲2020年國中教育會考 翁章梁前去加油打氣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲國中會考今明登場。（圖／記者翁伊森翻攝）

廖惠儀說明，這次題目也需從圖表擷取訊息，例如，投籃測驗圖表解讀的統計問題；解讀披薩店漲價公告內容的問題；探討拼圖長度的代數問題；蛋糕店買四送一情境中關係式是否合理的問題。

另外，林柏嘉說，今年也有些具挑戰性題型，一種類型是具體情境的題目，這類型的題目，所應用的數學概念、知識其實不難，學生要能夠先讀懂題意，分析其中應用到的知識與概念，擬定合適的問題解決策略，也需要沉穩的計算，這樣的題目設計為檢驗學生的閱讀理解以及運用數學解決日常問題的能力。另一類型是屬於複合概念的幾何題，學生需要察覺到題目所探討的幾個概念，這些概念很可能是跨年級的，也有的是要掌握題目敘述中動態幾何的能力，再以主要關鍵概念出發，將其餘概念應用於解題中。

▲▼國中會考。（圖／教育部提供）

▲國中數學會考重視生活中的數學素養，學生需要有連結具體情境和數學概念的能力。（圖／教育部提供）

數學非選擇題是第六年計分，林柏嘉也說明，今年非選擇題著重在策略和表達。第一題是數與量的題目，分為兩個小題，在題幹敘述中，給了飲料店三種茶飲的價目表，並且說明老闆為鼓勵自帶容器，因此有折扣，但大杯和中杯的折扣價不同，由此延伸出一系列如「如何調整回饋價格來回應顧客需求？」等關於價錢的數學討論。第二題是幾何題，同樣分為兩個小題，探討常見於馬路上的預警三角標誌牌，如果要自行運用反光材料來設計、製作這樣的標誌牌，關於它的結構，例如角度、面積的數學問題。

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