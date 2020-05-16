國中會考社會科分辨假訊息入題！　圖表分析佔50%公民重經濟政治法律　

▲國中會考16、17日登場。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

國中會考今（16日）登場，上午第一節社會科結束。新北市中平國中地理老師賈生玲說明，今年考題重視生活情境題，圖表型試題佔比超過50%。另外，今年公民題型重視經濟、政治、法律，其中一題以網路通訊軟體傳送訊息為例，評量學生能不能分辨家族群組對話內容訊息正確與否。

賈生玲說明，今年試題內容由淺而深，符合「難易適中」的原則，試題重視圖表資料運用的適當性與正確性，評量學生解讀及轉譯圖表資料的能力。例如，第 31 題，以台灣高鐵 2007年1月通車後，對空運產生的影響為命題。評量學生是否能從表中判斷台北往返甲乙丙丁四個地點的國內空運航線載客人數，其中三條是西部航線，一條為離島航線，依表中載客人數資訊判斷，哪一條最可能是離島航線。

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▲ 社會科老師說明，今年試題取材結合重大議題，著重學科知識的多元性。（圖／教育部提供）

賈生玲提到，地理試題也取材貼近日常生活情境，兼具生活化與多樣性，使社會科學習更具意義。例如，第5題，以台灣北部的某工業區及其鄰近社區的分布圖為命題。評量學生是否能根據圖中社區所在的位置以及台灣冬季盛行風向判斷，哪一個社區受工業區廢氣的影響最大。

賈生玲進一步分析，今年試題取材結合重大議題，著重學科知識的多元性。例如，第2題，以中國氣象部門統計西北和華北地區沙塵暴發生年均次數，評量學生是否能從數據資料推論出改善此環境問題的原因。

另外，今年也有考題屬跨領域題型，評量學生整合學習內容及具 備多元社會科知識的能力。例如，第49題，以哈薩克外匯萎縮，規劃出口馬奶加工乳品為例，評量學生能否利用地理知識概念，判斷該國調整出口商品的政策，主要是受何種商品國際市場價格變動的影響。

▲因應疫情，全國220個試場均設有熱像儀設備。（圖／記者許展溢攝）

高雄市明義國中歷史老師陳莉婷也分析，今年歷史題重視圖表運用，例如，第 23題，以1514年至1800年黑奴被販運到主要三大洲人數的統計數據表，評量學生是否能判斷在16-18世紀末期間，因為歐洲人的海外殖民擴張帶入疾病，導致美洲原住民大量死亡，歐洲人為填補勞力，乃販賣黑奴到美洲的情況。

新北市福營國中公民卓旻寧說明，今年公民考題與以往一樣，重視經濟、政治、法律，以及生活情境題。其中，有考題以網路通訊軟體為例，評量學生能否透過圖中家族群組對話內容，知道閱聽人應具備判斷假訊息的素養為何。

▲國中會考今明登場。（圖／教育部提供）

第58至60題題組題，選文描述台東縣「伯朗大道」與「天堂路」兩處地方，因廣告取景而一夕成名，遊客蜂擁而至，當地政府以及農民面對此現象的作為。評量學生能否瞭解台東縣公職人員的種類，政府作為的目的及農民呼籲「將心比心」的心聲所屬的社會規範為何。

最後，全國試務中心也說明，因應疫情，全國220個試場均設有熱像儀設備，今日一早考生進場狀況良好，熱像儀也運作順暢，每個市場也備有備用額溫槍，設備均到位。 除了設熱像儀外 也有充足額溫槍 設備都到位