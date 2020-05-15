疫情衝擊墾丁觀光　恆春天后宮結合蘇清泉送專利二氧化氯

▲屏東東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉等人結合結合恆春天后宮與在地民代，贈送專利氣態二氧化氯消毒液助防疫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉、優尼克生技董事長馬瑞彣博士、辰守天公司董事長林育先今（15日），結合恆春天后宮與在地民代，贈送專利氣態二氧化氯消毒液給恆春鄉親，協助環境清潔工作。

▲▼民眾裝取氣態二氧化氯消毒液。



優尼克生技董事長馬瑞彣本身為媽祖的信徒，有感於台灣最南端的恆春半島，長期依靠觀光產業發展，今年卻疫情大受衝擊，觀光客人數驟減，因此，優尼克生技這次與恆春天后宮攜手合作，協助恆春鄉親抗疫，希望一起維護優質的生活環境，期望疫情趨緩或結束，恆春半島旅遊再次蓬勃發展！

疫情爆發後，優尼克生技結合安泰醫院榮譽院長蘇清泉與辰守天公司協助屏東縣基層公所防疫工作，雖然新冠肺炎疫情已超過30天沒有本土新增病例，但仍不能輕忽環境清潔工作。

恆春天后宮副總幹事游家銘表示，感謝安泰醫院榮譽院長蘇清泉、優尼克生技董事長馬瑞彣博士、辰守天公司董事長林育先的協助，及地方民代包括盧玟欣議員、陳文弘議員服務處、立委莊瑞雄服務處李建華鎮代、張齊嘉鎮代、姚光隆里長、韓學火里長、國民黨屏東縣黨部龔定為、葉茂竹與恆春天后宮全體委員幹部共同參與今日活動，幫助恆春鄉親防疫。

另優尼克生技也提供100瓶長效抗菌護膜液隨身瓶給恆春警分局使用，協助警察同仁清潔工作，希望疫情趨緩，重拾觀光客信心，來美麗的恆春半島旅遊，重振產業經濟！

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