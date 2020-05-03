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台灣尾3600多個日子來的愛心　提供獨居長輩便當！志工媽媽提前過母親節

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▲屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉參加恆春鎮協助防飢慈善餐館協會志工媽媽們的母親節 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉參加恆春鎮協助防飢慈善餐館協會志工媽媽們的母親節 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮協助防飢慈善餐館協會2日邀請協會30多位志工媽媽們提前慶祝母親節，她們過去3600多個日子以來，風雨無阻，出錢出力烹煮可口便當，由志工分送給社區生活困苦的長輩，在疫情期間，仍然照常進行，東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉獲悉，致贈禮物表揚，並加入協辦行列，籲請民眾一起來照顧台灣尾孤苦無依老人過好生活。

▲屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉參加恆春鎮協助防飢慈善餐館協會志工媽媽們的母親節 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼志工媽媽們提前歡度母親節。

▲屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉參加恆春鎮協助防飢慈善餐館協會志工媽媽們的母親節 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春鎮協助防飢慈善餐館協會於12年前，由曾擔任過鎮民代表會副主席的吳明文發起，號召鎮內批善心人士跟志工媽媽們，每星期一至星期六，煮中餐送給獨居及困苦的老人享用成立，12年來沒未中斷過。

協會所用的白米、菜肉等食材都是大家大家出錢出力而來；吳明文往生後，由胞姐吳美珠續任協會理事長，與其妻楊美娥負責會務作業，目前由游家銘擔任秘書長、協辦人是前縣議員張榮志及地方熱心人士，為慰勉志工媽媽們一年來的辛勞，昨天提前歡度母親節，東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉獲悉，趕來向她們致上最崇高的敬意，致贈安泰醫院保健伴手禮，祝福所有扮愛心天使的志工媽媽，平安健康、快樂如意。

蘇清泉被該協會人員3600多個日子來，無私無悔的付出，精神令人感動，決定加入協辦人行列，未來捐贈白米等食材，讓台灣尾孤苦無依老人過著 好生活。

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