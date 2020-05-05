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恆春外海捕釣黑鮪魚遭撞沈船　船上8人2傷…海巡馳援百浬攔肇事船

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▲屏東縣東港籍漁船在恆春外海捕黑鮪魚被另艘漁船碰撞沈沒，船上8人獲救，2人輕傷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港籍漁船在恆春外海捕黑鮪魚被另艘漁船碰撞沈沒，船上8人獲救，2人輕傷 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港籍一艘漁船4日下午在恆春後灣海域外約4浬處作業，遭另一艘漁船碰撞致沉船，海巡人員獲報馳援動員一艦四艇將船上8名人員後送至後壁湖港，所幸人員均安，並於百浬外攔查「全」船返港調查。

▲屏東縣東港籍漁船在恆春外海捕黑鮪魚被另艘漁船碰撞沈沒，船上8人獲救，2人輕傷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼船員8人獲救。

▲屏東縣東港籍漁船在恆春外海捕黑鮪魚被另艘漁船碰撞沈沒，船上8人獲救，2人輕傷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

艦隊分署恆春海巡隊於昨天下午3時許，接獲第八巡防區指揮部轉民眾報案，有一艘漁船於後灣海域作業遭他漁船碰撞，船體浸水有翻覆沉沒之虞，漁船上有8人待援，請求派艇救援處置。

第八巡防區指揮部立即指派恆春海巡隊3550及2062巡防艇馳往救援，該隊巡防艇於47分鐘後抵達通報海域，發現被撞漁船呈側翻半沉沒狀態，其船上8名船員已由附近友船漁船救起安置於漁船上，人員平安。

恆春海巡隊3550艇立即將8名船員接駁至巡防艇，並進港調查，另2062艇持續在現場戒護沉船及打撈漂流物，後續將由船東自行派船將沉船拖回東港。下午5時許3550艇將人員安全載返後壁湖港，並與第六岸巡隊後壁湖安檢所人員共同作後續照料事宜，5日上午「新」船船員交由船東帶回。

被撞漁船船長表示，因碰撞後手機泡水損壞已無法得知肇事船舶相關資訊，僅知肇事船舶往南航行，請求恆春海巡隊隊搜尋攔查肇事船舶。4日晚上7時經第八巡防區指揮部雷情資訊系統航跡比對及相關資訊綜合研判，查出肇事船隻身分，且正在鵝鑾鼻東南方外60浬處，該隊立即指派3535艇前往，並向台東海巡隊請求協助；而艦隊分署也另指派南部地區機動海巡隊屏東艦共同協助攔查。

凌晨2時20分屏東艦於鵝鑾鼻東南方85浬海域攔查該漁船，帶回調查。該船船長表示承認昨天確與另艘漁碰撞，後續交由航港局作海難事件調查。

據海巡人員表示，被撞漁船於4日13時許由新園鹽埔安檢所出港，預計在後灣海域作業，共搭載8人，因沉船避難時不慎有2人受擦傷，所幸人員意識清晰，經海巡人員初步醫治包紮後無大礙，並依防疫規定測量體溫、配戴口罩後送返後壁湖港結束虛驚。

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