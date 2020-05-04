台灣防疫成績全世界名列前茅　蘇清泉：全體百姓功勞

▲屏東縣潮州鎮妙光禪寺住持見引法師（前排左二 ）致贈素食便當及鮮花給安泰醫院東港、潮州院區醫護人員加油打氣，由榮譽院長蘇清代表接受 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港安泰醫療社團法人安泰醫院，全體員工，從上到下，全力投入抗新冠病毒的任務，設置了急診部門、負壓隔離病房、加護病房等作業，實施分流分艙、分棟醫療、發燒呼吸道特別門診，全力防堵病毒，其中醫護人員辛苦有目共睹，不少各界善心團體及人士紛紛捐贈物質，為該院醫護人員打氣，讓醫護人員滿滿感謝。

其中潮州妙光禪寺見引法師，同仁精心製作素食養生便當，慰勉第一線的醫護人員，更讓醫護人員精神百倍，充滿感激。

▲立法委員鄭正鈐致贈100件防護衣。

東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉說，新冠肺炎疫情延燒，醫院全體上下所有員工，全力加入防疫行列，院方的負壓隔離病房、分艙分流等措施，全方對抗病毒；加上台灣民眾優秀的自我健康管理，讓台灣的防疫成績，在全世界名列前茅，這是全民百姓的功勞。

他說，這段期間，醫院陸續收到各界捐贈肉丸、刈包等地方小吃；魚鱗膠原蛋白、養生活力氫溶水等生機飲品，讓院方人員相當感激；今（4）日又收到立法委員鄭正鈐送來100件防護衣，給該院第一線醫護人員打氣加油，讓院方人員充滿感激。

蘇清泉院長表示，值得一提的是，潮州妙光禪寺住持見引法師在疫情期間送暖，日前致贈素食便當和鮮花，給該醫院東港、潮州兩院區，慰問第一線防疫醫護人員的辛勞，讓第一線的醫護感受到溫暖與支持，更有力量守在第一線維護大家的健康，回贈感謝狀給見引法師表達感激。

見引師父說，送便當給安泰醫院東港和潮州院區人員，希望醫護吃的健康開心，以慰勉他們辛勤防疫之勞，也致贈鮮花給醫護人員，讓他們有好心情來面對疫情。更希望未來台灣天天都零確診，天天有「龜零糕」吃，平安度過這波疫情。

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