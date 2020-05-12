面對罷韓國民黨擬定「救韓大戰略」　李乾龍：韓國瑜520公布

▲高雄市長韓國瑜。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓投票倒數中！國民黨動起來挽救罷韓危機，包含黨主席江啟臣、黨秘書長李乾龍11日南下，並且非常低調的與高雄市長韓國瑜會面。李乾龍12日現身高雄市黨部時表示，韓國瑜希望對罷韓能低調，但會高調做防疫工作，也表示國民黨一定配合韓市長的定調，更透露5月20日以後他應該有個對外說明。

▲國民黨秘書長李乾龍 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

國民黨秘書長李乾龍昨南下高雄，低調與高雄市長韓國瑜短暫碰面，12日上午仍留在高雄，在國民黨高市黨部與黨工開會。被問及有關近日韓國瑜民調不樂觀，李乾龍說，韓國瑜是國民黨從政黨員，黨中央一定全力支持他，至於支持的方式，「我們要聽韓市長的想法，我們配合他的定調，一定全力支持他。」

李乾龍說：「相信高雄市民都看在眼裡，市長的施政團隊得到很多市民的肯定，所以他中間雖然有一段離開去參選總統，但是他的團隊還是一直在這裡努力，為高雄市民的市政建設，我想高雄多數的是市民，應該肯定他的團隊，肯定他的施政能力，所以我們對他非常有信心，對高雄市民有信心。」

他提到，國民黨主席江啟臣已經指示要成立因應小組，由他來執行，未來會常常來到高雄，李乾龍透露，：「前韓國瑜是希望說能夠低調，但高調做防疫工作，儘管新冠肺炎已慢慢趨緩，但接下來的登革熱疫情也不容小覷，他是將高雄市民的健康擺第一位，所以我們對他施政能力跟他的團隊非常有信心。」



至於面對罷韓戰略，李乾龍說目前不便透露：「我們一定是遵照韓市長他的定調處理，應該於520以後，他應該會對外公開說明。」

時間對我們來說完全沒用！

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