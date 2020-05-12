質詢韓國瑜時間再縮短　「15分鐘→10分鐘」黃捷氣炸：請市長跟我直球對決

▲黃捷不滿質詢時間縮短 。（圖／市議員黃捷提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議員黃捷日前在臨時會上，因為只借到3分鐘的質詢時間，必須在短短的時間內火速把她要質詢的事項說完，但是輪到市長答覆時，卻遭到主席副議長陸淑美一句話打斷而終止，不過翻開市政總質詢順序抽籤方式說明，議員質詢時間又被縮短，這也讓黃捷不滿表示：「請市長直接跟我直球對決！」。



民進黨市議員康裕成指出，在5月18、19日要登場的市長施政報告與質詢，黨團聯合質詢從30分鐘砍為10分鐘，議員個人質詢從15分鐘砍為10分鐘，連問題都還沒問完，時間就到了，然後跟黃捷一樣的悲劇就來了，因為副議長會說「時間到了，請市長用書面回答」





▲黃捷不滿質詢時間縮短 。（圖／市議員黃捷提供）

曾被打斷質詢的時代力量市議員黃捷，不滿質詢時間被縮短，認為比起過去質詢時間被縮短，也彷彿驚喜包，不到最後一刻都不知道有幾分鐘，她批：「前陣子的臨時會，主席就已經讓韓市長鈴響直接下課、不用答詢，說好的事後書面資料至今也還沒送到我的辦公室，而這次的定期會又乾脆自砍時間來護航市長，對比過去的韓市長從議會一戰成名，如今完全執政的國民黨團竟然連議會都不敢讓韓市長站好質詢，這到底是助韓、還是助罷韓？不禁讓人打上一個大大的問號。」

黃捷也呼籲韓國瑜：「這是你罷免前的最後一個定期大會，不要再用什麼尊重議會的藉口，也不要再讓國民黨用這麼多的花招來護航，請市長直接跟我直球對決！」

時間對我們來說完全沒用！