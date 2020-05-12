罷韓投票時間逼近…是否呼籲支持者正面對決　王淺秋「8字箴言」回應

▲前高雄市新聞局長王淺秋 。（圖／翻攝王淺秋臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

面對罷韓投票日子逐漸逼近，是否要呼籲支持者出來投票，高雄市政府和韓國瑜本人至今仍未正式對外說明，但不僅支持者也分成兩派，內部鷹派與鴿派也僵持不下。不過，前高雄市新聞局長王淺秋今透過臉書指出，「莫急莫慌、靜心等待」，她說韓國瑜專心市政，防疫紓困振興產業為第一優先，適當時機會再公佈他的想法。

因應罷韓投票到底該攻擊，還是要防守，藍營內部與韓粉之間都還在討論是否該出來投票，而韓國瑜本人打著「市政優先、防疫第一」，至今仍未表態，國民黨秘書長李乾龍透露，韓國瑜會在5月20日以後對外說明。不過，前國民黨主席洪秀柱開第一槍，11日在臉書公開呼籲反對罷韓，理由則是「反貪腐」，請高雄的好朋友支持反貪腐挺做事，6月6日請出門投反對罷免一票。

▲王淺秋對支持者喊話 。（圖／記者屠惠剛攝）

而前高雄市新聞局長王淺秋也在臉書發文，開頭就寫下「莫急莫慌靜心等待」，她說：「百分百明白了解清楚支持韓市長朋友的焦慮，但再次鄭重呼籲，不要焦急，只要繼續支持高雄市政府施政，支持高雄好，市長專心市政，防疫抒困振興產業為第一優先，適當時機會再公佈他的想法，請保持信賴。要混亂高雄作政治鬥爭、不希望高雄好的，隨他們跳樑，我們只作正確的事。一起加油。」底下支持者也紛紛留言加油打氣。

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