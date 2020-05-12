投開票所異動18%！罷韓團體轟「想壓低投票率」　高市府：四騙子先道歉再說

▲高雄市長韓國瑜面臨被罷免危機。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓投票將於6月6日登場，中選會11日於網站上公告罷免案投開票所設置地點，地點千奇百怪，罷韓團體也比較與2018年市長選舉，有高達330個投開票所地點有所變動，變動比例高達18%，認為就是韓國瑜反罷免行動的第一張成績單。對此新聞局也嚴正澄清。

▲Wecare高雄列出330個投開票所地點有所變動。（圖／Wecare高雄提供）

高雄市選委會終於完成1823間罷韓投票所，中選會11日於網站上公告罷免案投開票所設置地點，地點千奇百怪，除了有常見的學校或活動中心之外，還有私人民宅跟停車場及寶業里滯洪池2個生態教室，都出借當作投開票場地。罷韓團體也比較與2018年市長選舉的1823個投開票所比對，有高達330個投開票所地點有所變動，變動比例高達18%，認為就是韓國瑜反罷免行動的第一張成績單。

此說法一出，而高市府嚴正澄清「市府依法行政，尊重選委會職權」，新聞局長鄭照新說：「Wecare不斷試圖營造市府介入的假象，在違法看板等事件不斷令市府處於依法行政與刺激聲量的兩難，又趁疫情公共空間尚未開放來為難選務人員，之前營造市長夫人介入民政教育的謠言被戳穿至今仍回避道歉，如此缺乏公信力的謊言團體，其造謠指控公信力已全失，還是一句話，四騙子先針對市長夫人介入民政和教育的謠言道歉再說吧！」

▲Wecare高雄發起人尹立 。（圖／Wecare高雄提供）

會這麼生氣，就是因為罷韓團體指出，大量的投開票所變動，產生當天投票的混亂、影響市民投票的意願，意圖壓低投票率來抵制罷免，甚至表示接下來，大家要注意罷免投票通知單會不會不通知、不提醒、不送達呢？抑或是壓迫公務人員，用盡辦法脅迫恐嚇讓公務人員不敢去投罷免票呢？也呼籲高雄選委會製作方便民眾查詢的網路查詢系統，以供投票便利。