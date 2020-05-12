質詢韓國瑜時間又縮短　康裕成：多怕被質詢？

▲韓國瑜 。（資料照／記者賴君欣攝）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市長韓國瑜18、19日將在高雄市議會進行施政報告與質詢。不過，民進黨高雄市議員康裕成12日在臉書指出，質詢韓國瑜的時間又被縮短，是有多怕被質詢？

康裕成表示，黨團聯合質詢從30分鐘砍為10分鐘，議員個人質詢從15分鐘砍為10分鐘，10分鐘連問題都還沒問完，時間就到了，跟時代力量議員黃捷一樣的悲劇來了，問完問題鈴聲就響，然後副議長陸淑美會說「時間到了，請市長用書面回答」市長完全不用回答。

康裕成提到，根據新規定，18、19日的質詢順序，竟在14日就要抽籤，有別於以往的當日上午8時50分前登記抽籤，是擔心護韓團隊18、19日早上爬不起來去登記嗎？護韓團隊這麼弱嗎？

▲高雄市議會市政總質詢及市長施政報告，質詢順序抽籤方式說明。（圖／翻攝康裕成臉書）

康裕成說明，市長施政報告與質詢行之多年的往例是，黨團聯合質詢30分，議員個人15分鐘，只要有登記就能發言，若想搶排在前面質詢，須當天上午8時50分前登記抽籤決定順序，沒趕上8時50分就登記抽籤，登記在抽籤順序後面，可能要排到晚間6至7時，20年來，4至5個國民黨議長都這樣主持會議，都是這樣質詢市長。

康裕成批評，自廢武功的高市議會，這一屆議會每個會期都變更質詢市長的方法，且質詢時間越來越短，超級可恥，「等著瞧，如果換邁邁或其他非國民黨的當市長，質詢的辦法與時間的長短會再改變吧？」





▲康裕成 。（資料照／記者洪靖宜攝）