廣德家罷韓攤車遭訴違停　警到場發現「合法」！老闆嗆：檢舉人法律常識薄弱

▲廣德家攤車停放在停格內遭到民眾檢舉。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄香蕉煎餅店「廣德家」罷韓立場明顯，而這一次將攤車當作活動看板，停在路邊公有機車停車格，不過卻讓當地店家認為攤車具有商業行為，所以就向警方來檢舉，不過員警到場了解後，認為攤車是合法停放並無違規。

廣德家張姓老闆響應罷免高雄市長韓國瑜活動，近期將貼有「光復高雄」、「666非韓不投」等字樣貼紙的攤車停在鹽埕區路邊公有機車停車格，10日透過直播，指出有民眾意圖要拆車，車子還遭到檢舉，所以員警到場了解。事後他接受採訪時氣憤地表示：「我不明白，腳踏車停在公有停車格也會被檢舉？沒有買賣就沒有所謂的廣告效益，現在被說這些廣告是罷韓宣傳，完全不符合宣傳效益。」

▲廣德嘉張姓老闆質疑，攤車停在合法停車格，為什麼還會被檢舉。（圖／記者吳奕靖攝）

▲廣德家攤車停放在停格內遭到民眾檢舉。（圖／記者吳奕靖攝）

廣德家張姓老闆表示，當初攤車是停在路邊合法停車格內，但是卻被移來移去，甚至被移到紅線上才遭到民眾檢舉，認為「罷韓」是廣告行為，所以攤車停放在停車格是不合法的，讓張老闆大酸：「法律常識相當薄弱。」

警方表示，經員警到場了解後，認為腳踏車停放在合法停車內，並無妨礙交通，至於是否涉及廣告部分，則會請交通局到場查看認定。

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