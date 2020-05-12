666保韓之役！主戰派要求全面開戰　鄭照新：大家稍安勿躁



▲高雄市長韓國瑜面對罷免危機。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

前國民黨主席洪秀柱11日在臉書公開呼籲反對罷韓，請支持者6月6日請出門投反對罷免一票。不過，新聞局長鄭照新則說市府態度就是請大家專注在市政、防疫跟紓困，並且呼籲大家「稍安勿躁」，專心跟高雄市政府一起來努力，至於政治上的揣測或建議，就是感謝。

面對罷韓投票日子逐漸逼近，是否要請支持者出來投票，高雄市府和韓國瑜本人至今仍未正式對外說明，支持者也分成兩派，內部鷹派與鴿派也僵持不下。不過前國民黨主席洪秀柱開第一槍，11日在臉書公開呼籲反對罷韓，理由則是「反貪腐」，請高雄的好朋友支持反貪腐挺做事，6月6日請出門投反對罷免一票。

▲新聞局長鄭照新 。（圖／記者洪正達攝）

不過相對洪秀柱的高調，高雄市府新聞局則顯得低調，新聞局長鄭照新說：「各方關心高雄的支持者或關心高雄的意見領袖，當然都有各種角度或自己看到的現象跟分析及關懷韓國瑜的方法，我們都感謝與尊重，但是市長現在調性很簡單，就是請大家專注在市政、防疫跟紓困，盡量讓大家看到高雄市政府的努力，而不是被政治上不實謠言或攻防去掩蓋高雄市政府及高雄市的成長與改變」。

鄭照新也呼籲「請大家現在都稍安勿躁，專心跟高雄市政府一起來努力，至於政治上的揣測或建議，我們都感謝，但是這不會是高雄市政府現在關心的重點」。

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