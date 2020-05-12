　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷韓團體水柱洗地「666投票罷」　韓粉氣炸痛罵：破壞公物

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓粉表示，罷韓團體洗地的行為是「破壞公物」。（圖／翻攝自高雄護韓後援會）

▲韓粉表示，罷韓團體洗地的行為是「破壞公物」。（圖／翻攝自高雄護韓後援會）

記者林彥臣／綜合報導

罷韓團體因為廣告看板違法，遭到市府拆除，然而為了宣傳罷韓投票，想出了用水柱洗地，在人行道上洗出「666投票罷」等字樣，由於洗地並不違法，所以無法可罰。但是韓粉卻在社團中痛批，罷韓團體洗地留下字樣的行為是破壞公物。

有韓粉在臉書社團「高雄護韓後援會」在照片上後製文字表示，「這種出征行為叫民主自由典範？這不是破壞公物嗎？」

網友還發文表示，目無法紀，喪盡天良， 為所欲為 。為了奪回政權，用盡了 骯髒 ，卑鄙，齷齪的手法。這還是個民主法治的國家嗎？！

▲台灣基進8日深夜到四維行政中心噴磚道 。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進8日深夜到四維行政中心噴磚道 。（圖／台灣基進提供）

網友在這則貼文中留言表示，「這樣不算犯法嗎？高雄市政府是瞎了嗎？聾了嗎？公權力在那裡！」、「破壞公物，是最無恥的品德，怎麼教育下一代」、「如果沒罪，我們也去他們家弄」、「這和潑漆在馬路上沒兩樣，嚴重破壞市容，要他們將路面恢復原狀，否則用破壞公物罪嫌移送」、「這羣畜生雜種在破壞公物，該捉去關」、「高雄警察局看見嗎？一群畜牲在作什麼」。

台灣基進8日深夜在四維行政中心「洗地板」宣傳罷韓，留下的「666投票罷」等字樣，雖然當時警方到場指出，以高壓水槍沖洗地板恐違反社會秩序維護法第72條第3款之「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧」之虞，但是即使警方以相關罪名送辦，也與洗地留下的字樣無關，大約2個小時後清潔隊員就將相關字樣清除。

▲四維行政中心磚道罷韓字樣已經被清除 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲四維行政中心磚道罷韓字樣已經被清除 ，很明顯留下2道比較乾淨的紅磚。（圖／記者洪靖宜攝）

高市府副發言人白喬茵說，平時政治團體發文宣品，市府都是尊重表達意見自由，但政治團體發揮創意同時，可以體會清潔人員辛苦，清潔路面維持市容很辛苦。

►住宿現省4000元！到大板根放空、泡美人湯超紓壓～

ET快訊
快訊／里民大會開始！一條件300人「全數通過」　柑井里有網路
房租欠2個月！他車禍住院慘被公司開除　房東「霸氣回1句」逼哭
獨／保七警慘死...妻哽咽曝始末「沒吵架」：他過來抱我！
快訊／台積電董事會通過今年Q1現金股利2.5元　9月17日除
今年首颱「黃蜂」最快今明就生成　周末最靠近台灣...影響機率
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

質詢韓國瑜時間又縮短　康裕成：多怕被質詢？

質詢韓國瑜時間再縮短　「15分鐘→10分鐘」黃捷氣炸：請市長跟我直球對決

疫情趨緩防疫還是要注意！Kolas：遵守指揮中心指引絕對沒有錯

罷韓團體水柱洗地「666投票罷」　韓粉氣炸痛罵：破壞公物

廣德家罷韓攤車遭訴違停　警到場發現「合法」！老闆嗆：檢舉人法律常識薄弱

桃園紓困補助收1萬4千件　鄭文燦：寧可錯發也不要漏發

影／蔡英文邀大家向世界寫下宣言　傳送門點這裡！

寶島通訊民調／蔡英文滿意度7成5！國民黨不滿意度69.6％

媒體提問台中跟進澎湖開放酒店復業　盧秀燕：歹勢！我不會被你帶著走

爆捐844萬美元給帛琉遭質疑「假訊息」　洪孟楷：外交部私下證實

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

《創造營2020》主題曲上線囉　C位是《創造101》回鍋肉...黃子韜:特別吸引人

雲林半癱謝俊瑋家賣蒜頭一日千斤　用平板敲出：感謝大家、祖父母

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

質詢韓國瑜時間又縮短　康裕成：多怕被質詢？

質詢韓國瑜時間再縮短　「15分鐘→10分鐘」黃捷氣炸：請市長跟我直球對決

疫情趨緩防疫還是要注意！Kolas：遵守指揮中心指引絕對沒有錯

罷韓團體水柱洗地「666投票罷」　韓粉氣炸痛罵：破壞公物

廣德家罷韓攤車遭訴違停　警到場發現「合法」！老闆嗆：檢舉人法律常識薄弱

桃園紓困補助收1萬4千件　鄭文燦：寧可錯發也不要漏發

影／蔡英文邀大家向世界寫下宣言　傳送門點這裡！

寶島通訊民調／蔡英文滿意度7成5！國民黨不滿意度69.6％

媒體提問台中跟進澎湖開放酒店復業　盧秀燕：歹勢！我不會被你帶著走

爆捐844萬美元給帛琉遭質疑「假訊息」　洪孟楷：外交部私下證實

威力彩頭獎飆上4.6億！「4生肖」財運爆表　命理老師揭曉了

快訊／里民大會開始！一條件300人「全數通過」　柑井里連線回來了

450萬買「3-1房」！男子交屋傻了：臥室變廁所？

國道1號大灣交流道逆向賓士攔到了！　原因竟然是…吃飽想睡

超過54萬人搶辦勞工紓困貸款10萬元　勞長許銘春：至少加碼30萬個名額

沒了羅志祥…《極限挑戰》開播8成網友喊：更差了！　2大原因觀眾跑光

舒蘭病患「洗衣感染」？陸專家揭露驚人真相...感嘆：對病毒認識很有限

「準黃蜂」周末北上！若合體鋒面　彭啟明示警：會帶來劇烈大規模降雨

醫護人員免費搭！Uber捐2200萬乘車金　每人最高能折抵1100元

身分證有520或帶「佳玲」用餐　哞哞屋送日本A5厚切和牛

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

政治熱門新聞

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

洪孟楷引「假資料」質詢被拆穿　不滿被打臉逼吳釗燮「把話收回去」

400面挺韓公車站廣告「金主」曝光

六不管族群紓困最複雜　劉寶傑：推去午門問斬

快訊／10萬勞工紓困貸款　龔明鑫掛保證：肯定加碼！幅度明提出

農民4年爆增65萬人？　趙少康：現在最多40萬！亂扯

投開票所異動18%！罷韓團體開砲

課堂言論惹議　王浩宇挺陸生：這是教授帶頭集體霸凌

韓國瑜若被罷免成功　王定宇爆這2人補選機率高

156人即可罷掉村長　宜蘭中華村7/4投票

王浩宇列陸生比例　勸別急著罵中原

即／韓國瑜拋醫護全面篩檢確定喊卡！

行政院副院長人選　顧立雄呼聲高

共軍擬軍演奪東沙群島　國防部：強化外島戰備整備工作

更多熱門

相關新聞

廣德家攤車掛「罷韓標語」遭檢舉違停　老闆贏了！

廣德家攤車掛「罷韓標語」遭檢舉違停　老闆贏了！

高雄香蕉煎餅店「廣德家」罷韓立場明顯，而這一次將攤車當作活動看板，停在路邊公有機車停車格，不過卻讓當地店家認為攤車具有商業行為，所以就向警方來檢舉，不過員警到場了解後，認為攤車是合法停放並無違規。

罷韓是否要支持者正面對決　王淺秋說話了！

罷韓是否要支持者正面對決　王淺秋說話了！

黃敬平：難道要當豬隊友？

黃敬平：難道要當豬隊友？

羅承宗／「韓國瑜們」的五月焦慮

羅承宗／「韓國瑜們」的五月焦慮

洪秀柱要韓粉站出來　鄭照新：稍安勿躁

洪秀柱要韓粉站出來　鄭照新：稍安勿躁

關鍵字：

罷韓洗地破壞公物韓粉韓國瑜罷免韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

黃秋生抵台隔離中！認了「準備入籍台灣」

生日變忌日！25歲YouTuber車禍亡

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

超瞎紓困理由曝！8成職業填一樣　公所：都揹名牌包

可憐浪貓淚眼求收編　回家後崩壞

羅馬生死鬥夯！男大生超神迴身斬KO

疫情「黃秋生如何入境台灣」6字回應

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

更多

最夯影音

更多
楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻
4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面