罷韓團體水柱洗地「666投票罷」　韓粉氣炸痛罵：破壞公物

▲韓粉表示，罷韓團體洗地的行為是「破壞公物」。（圖／翻攝自高雄護韓後援會）



記者林彥臣／綜合報導

罷韓團體因為廣告看板違法，遭到市府拆除，然而為了宣傳罷韓投票，想出了用水柱洗地，在人行道上洗出「666投票罷」等字樣，由於洗地並不違法，所以無法可罰。但是韓粉卻在社團中痛批，罷韓團體洗地留下字樣的行為是破壞公物。

有韓粉在臉書社團「高雄護韓後援會」在照片上後製文字表示，「這種出征行為叫民主自由典範？這不是破壞公物嗎？」

網友還發文表示，目無法紀，喪盡天良， 為所欲為 。為了奪回政權，用盡了 骯髒 ，卑鄙，齷齪的手法。這還是個民主法治的國家嗎？！

▲台灣基進8日深夜到四維行政中心噴磚道 。（圖／台灣基進提供）



網友在這則貼文中留言表示，「這樣不算犯法嗎？高雄市政府是瞎了嗎？聾了嗎？公權力在那裡！」、「破壞公物，是最無恥的品德，怎麼教育下一代」、「如果沒罪，我們也去他們家弄」、「這和潑漆在馬路上沒兩樣，嚴重破壞市容，要他們將路面恢復原狀，否則用破壞公物罪嫌移送」、「這羣畜生雜種在破壞公物，該捉去關」、「高雄警察局看見嗎？一群畜牲在作什麼」。

台灣基進8日深夜在四維行政中心「洗地板」宣傳罷韓，留下的「666投票罷」等字樣，雖然當時警方到場指出，以高壓水槍沖洗地板恐違反社會秩序維護法第72條第3款之「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧」之虞，但是即使警方以相關罪名送辦，也與洗地留下的字樣無關，大約2個小時後清潔隊員就將相關字樣清除。

▲四維行政中心磚道罷韓字樣已經被清除 ，很明顯留下2道比較乾淨的紅磚。（圖／記者洪靖宜攝）



高市府副發言人白喬茵說，平時政治團體發文宣品，市府都是尊重表達意見自由，但政治團體發揮創意同時，可以體會清潔人員辛苦，清潔路面維持市容很辛苦。

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