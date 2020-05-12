「差勤異常」被上級要求記申誡　政風科員攔截懲處令直接「嘎」掉

▲張姓政風科員把上級下令懲處自己的公文拿去碎紙機嘎掉，被發現後再背一條刑責官司。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

隸屬於財政單位的張姓政風人員，去年因差勤異常，被上級單位下令處分申誡2次，結果懲處令送達時，剛好是張男輪值收發公文業務，他竟然直接把懲處令送進碎紙機，直到上級單位追蹤懲處結果時，才發現公文已經被「嘎」掉，台北地檢署12日依最重可判5年以下徒刑的毀棄公務員職務上掌管或委託掌管文書罪起訴。

據了解，張男是在任職於財政部財政財訓中心政風室科員期間，被上級財政部政風處調查認為，差勤異常，影響公務員形象為由，決定下令懲處，懲處令1式2份，正本發給張男，副本發給財訓中心，2份都裝在同1個有玻璃紙開窗式的信封內，在2019年3月8日送達財訓中心時，剛好由張男負責簽收。

過了很久，財訓中心接到財政部政風處追蹤懲處結果時，才發現公文不見了，調閱公文送達登記簿、簽收單據找到張男，張男辯稱那封信是寄給自己的，所以直接拿去碎紙機嘎掉，但檢察官調查，政風處寄送懲處令時，是把要給機關的副本放在上方，且張男打開信封也會發現公文1式2份，認定辯詞不可採，依法將張男起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

選前之夜衝撞警戒線！趙駿亞「一把猛推倒警」…下場慘了

富邦神鬼女業務騙客戶1億！假「投資型保單」炒股慘賠...瞞10年才曝光

臉書貼文「誅滅蔡英文九族」藍信祺無罪 立院旁搭帳篷嗆殺也不起訴