狂男街頭狂奔持棍追打女友！大喊後爆衝　警一招…他只「帥」了5秒

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名男子因與女友發生爭吵又飲酒導致情緒失控，他持棍棒追逐女友，又試圖攻擊警察，最後被警方合力壓制逮捕。警方問訊後已依妨害公務罪嫌將他移新竹地方檢察署偵辦。



▲男子酒後大鬧街頭，最後被警方合力制伏。（圖／記者陳凱力翻攝）

新湖分局表示，5日下午5時許接獲民眾報案，一名男子於新工路上持棍棒追逐一名女子。警方立刻派員趕赴現場，只見這名年約30的男子不斷揮舞手中棍棒，還不時拿起安全帽敲打自己與身旁的車輛，警方邊勸說邊以車掩護，保持適當安全警戒距離，同時並呼叫線上巡邏警力到場支援。

據了解，男子與遭追打的女子為情侶關係，因發生爭執加上飲酒，導致他情緒不穩，才會拿著棍棒沿路追打，從監視器可看見，當時警方將他圍住試圖勸說，不過男子仍情緒不穩，在大喊了一聲「帥」後又自賞兩巴掌，然後畫面突然一陣混亂，持續了5、6秒後只見男子已遭警方制伏壓倒在地，整起衝突也造成一名員警有手部挫拉傷。全案依妨害公務罪嫌移新竹地方檢察署偵辦。

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