　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狂男街頭狂奔持棍追打女友！大喊後爆衝　警一招…他只「帥」了5秒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名男子因與女友發生爭吵又飲酒導致情緒失控，他持棍棒追逐女友，又試圖攻擊警察，最後被警方合力壓制逮捕。警方問訊後已依妨害公務罪嫌將他移新竹地方檢察署偵辦。

▲持棍男街頭狂奔！大喊「帥」後爆衝　警一招…他只維持了5秒。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲男子酒後大鬧街頭，最後被警方合力制伏。（圖／記者陳凱力翻攝）

新湖分局表示，5日下午5時許接獲民眾報案，一名男子於新工路上持棍棒追逐一名女子。警方立刻派員趕赴現場，只見這名年約30的男子不斷揮舞手中棍棒，還不時拿起安全帽敲打自己與身旁的車輛，警方邊勸說邊以車掩護，保持適當安全警戒距離，同時並呼叫線上巡邏警力到場支援。

據了解，男子與遭追打的女子為情侶關係，因發生爭執加上飲酒，導致他情緒不穩，才會拿著棍棒沿路追打，從監視器可看見，當時警方將他圍住試圖勸說，不過男子仍情緒不穩，在大喊了一聲「帥」後又自賞兩巴掌，然後畫面突然一陣混亂，持續了5、6秒後只見男子已遭警方制伏壓倒在地，整起衝突也造成一名員警有手部挫拉傷。全案依妨害公務罪嫌移新竹地方檢察署偵辦。

► 倩碧水磁場保濕凝膠5.5折！夏日養肌必備　千元有找太划算

►開門見「全裸大姐姐」睡國三兒身旁　母嚇傻…他：我們是真愛

►長髮妹「當街脫超褲大解放」！他被迫鏟屎...PO影片怒轟：不是第一次

►上市公司女主管棄高薪當23年全職媽　花心夫帶小三遊世界嗆：意外懷孕才娶你

ET快訊
高中遭2人性侵！「最貧窮偶像」自殺...留3句詭異遺言9年後
新莊居家檢疫男「陳屍同事租屋處」！採檢結果出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遊客登山手骨折滑落懸崖　她「緊抱大樹」等警消救援

偷吃3年想離婚…渣夫瞎控妻「做家事」太吵！　她苦喊：洗碗本來就有聲音

北市男收完2萬8貨款...催油門「撒落滿地」　熱心民眾拾獲送警所

花蓮入夜民眾露燃 「濃煙遮蔽台9線」　怪手開挖射水2小時撲滅

逛臉書見母女溫馨合照！她仔細一瞧驚覺「孩子竟像老公」…心碎提告求償

為了1萬元紓困金　臨時工單親媽缺「工作證明」！連跑2趟急哭了

開說明會想以5萬元私了　五結農會保管箱受害人痛批「傲慢卸責」

外配子遭凌虐吃狗屎當BB彈活靶　逃到超商「偷東西」引警察獲救

義大利性侵通緝犯躲台灣！台義警方首度合作　桃園民宅逮人

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！惡雇主逼吃狗屎電擊

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

宥勝兒「全身長疹子」急送醫　擔心恐離婚...老婆反應網讚爆：令人 佩服

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

遊客登山手骨折滑落懸崖　她「緊抱大樹」等警消救援

偷吃3年想離婚…渣夫瞎控妻「做家事」太吵！　她苦喊：洗碗本來就有聲音

北市男收完2萬8貨款...催油門「撒落滿地」　熱心民眾拾獲送警所

花蓮入夜民眾露燃 「濃煙遮蔽台9線」　怪手開挖射水2小時撲滅

逛臉書見母女溫馨合照！她仔細一瞧驚覺「孩子竟像老公」…心碎提告求償

為了1萬元紓困金　臨時工單親媽缺「工作證明」！連跑2趟急哭了

開說明會想以5萬元私了　五結農會保管箱受害人痛批「傲慢卸責」

外配子遭凌虐吃狗屎當BB彈活靶　逃到超商「偷東西」引警察獲救

義大利性侵通緝犯躲台灣！台義警方首度合作　桃園民宅逮人

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！惡雇主逼吃狗屎電擊

喵星人叼「4年愛犬」外八下樓　坐餐桌找奴才共享早餐

沒戴口罩不爽女店員唸　惡男鼻水抹在她身上：這就是我的口罩！

詹皇退休前到尼克合體兒子？　《紐郵》記者：他說過最愛MSG

馬斯克拋售豪宅玩真的！　近12億現金流為Tesla紓困

瘋玩台、港、韓聯名！全家獨賣檀島厚奶蛋撻　還喝得到黑面蔡楊桃冰沙

新版酷碰券小孩也能領　經濟部準備多款名字「等院長蘇貞昌拍板」

香港電影金像獎得獎名單／《少年的你》大贏家！周冬雨封后　易烊千璽奪新人

媽媽短褲被咬成破褲「洞洞超尷尬」　兇手冷看一眼淡定離場

文山區50年老公寓！他看準「900萬入手學區房」　網：還可以再殺

Oh My Girl超萌放送意外！唯獨她嘟金魚嘴　粉絲笑翻：以為是孝不知

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

社會熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

基隆預告殺人！他臉書撂話「被砍到不好意思」

名醫家5命火！網謠傳「行動電源引起」　消防局回應了

即／「苗栗縣長隨扈」陳屍關西服務區⋯死因待查

猛踹4歲兒、丟馬路撞頭亡　狠父殺人罪起訴

新北男刺阿嬤10刀！隨機拖行路人：會繼續殺

遭台語歌后爆「勸誘輕生」　她怒告結果揭曉

新莊居檢男猝死　兒曝：身體差又都不看病

即／內湖某大樓驚見男屍！腹部明顯刀傷血流一地

獨／北市國中生遭砍　傷口深可見骨

更多熱門

相關新聞

他與妻、母親爆口角　「狠剁2人頭放桌上」Call友來觀賞

他與妻、母親爆口角　「狠剁2人頭放桌上」Call友來觀賞

俄羅斯伏爾加格勒日前發生一起恐怖的家庭凶殺案。一名男子因為不滿妻子、母親與自己三方爭吵，一氣之下竟拿刀砍下兩人的頭，並且丟在桌上與地上，犯案之後還打電話給朋友，坦承自己因為喝酒過多，因此殺害了母親跟妻子，要求朋友來家裡一趟。友人得知後立刻報警處理，警方抵達時也被現場血跡斑斑震撼。

馬尾女擋捷運出口　醉喊「我從上海回來」嚇壞人！

馬尾女擋捷運出口　醉喊「我從上海回來」嚇壞人！

埋伏想幫姪子出氣　叔打傷勸架警

埋伏想幫姪子出氣　叔打傷勸架警

運將送醉女回家「受不了」　辯有吃豆腐沒性侵

運將送醉女回家「受不了」　辯有吃豆腐沒性侵

323攻佔行政院有罪　高院判決理由

323攻佔行政院有罪　高院判決理由

關鍵字：

酒醉打人妨害公務

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

羅志祥卡死《娛百》「收買手段被踢爆」！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面