賣假保單買股票！　10年騙客戶1億慘賠　保險女業務被起訴

▲林姓女業務向6組老客戶推銷假的投資型保單，把錢拿來親自操盤結果慘賠1億元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

林姓女保險業務員異想天開，想學保險公司賣「投資型保單」，把收來的錢拿去買股賺錢，結果操盤失利，無力支付客戶利息，只好向被她詐騙的6組客戶致歉坦承賣假保單，全案東窗事發，保險公司得知後，控告林女和身兼業務主管的張姓丈夫涉嫌背信等罪，台北地檢署查吳張姓丈夫涉案事證，11日僅依詐欺等罪起訴林女。

40多歲的林女10多年前開始，看保險公司賣投資型保單，把客戶的錢拿去買股票，再按月支付部分利息給客戶，可賺取不少利差，因此開始向熟識的客戶推銷自製的投資型保單，佯稱公司會拿部分保費投資特定基金保本，並按月給付基金，還偽造保險公司的送金單，證明已經繳納保費、保單成立，藉此取信客戶。

▲林女最後因周轉不靈，付不出假保單利息，只好向保戶認錯道歉。（示意圖／翻攝自網路）

林女一開始把保戶給的錢都拿去買股票，也賺了一些錢，足以支付「假保單」的利息，但後來投資失利，又找不到其他保戶可加碼買假保單，2015年間開始周轉不靈，林女決定向信任她的6組客戶道歉，坦承賣了假保單。

部分客戶因保額較低，願意與林女和解，部分客戶轉向保險公司要求負責，台北地檢署調查後，起訴認定她涉嫌從2006年7月1日起，以假保單、偽造的送金單詐騙客戶1億多元，至於2006年7月1日以前的犯行已超過法定追訴時效，不起訴；而林女的張姓丈夫雖是業務同事兼主管，但因無證據顯示他知道妻子犯行，另外處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

瞎掰有口服疫苗特效藥「川普安倍都在關切」 婦認假訊息：為了給長者希望

懸賞百萬「肢體教育」檢警！董念台鞠躬道歉獲緩起訴 要上10堂法治課

屁孩探友遭拒...囂張朝派出所丟擲燃燒中信號彈！聚眾施強暴脅迫罪起訴