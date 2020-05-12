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快訊／選前之夜衝撞警戒線！趙駿亞「一把猛推倒警」…下場慘了

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▲趙駿亞想把車開進來，被警察攔下來，爆發推擠。（圖／民眾提供）

▲趙駿亞2020總統大選選前之夜想把車開進交管區域，被警察攔下來，雙方爆發推擠。（圖／民眾提供）

記者劉昌松／台北報導

藝人趙駿亞2020總統大選選前之夜時，開車行經台北市凱達格蘭大道附近交通管制的林森南路、仁愛路口，當時他與執行勤務的警察發生衝突，趙直接把警員推倒在地，事後他以5萬元交保，同事致歉，表示自己趕著回家和父母吃飯。北檢12日偵結，依妨害公務罪嫌將趙駿亞依法起訴。 

▲▼ 藝人趙駿亞妨害公務移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

▲藝人趙駿亞妨害公務移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

1日10日下午6時許，有民眾拍下影片，趙駿亞開車行經林森南路與仁愛路口，遇到民進黨選前造勢晚會交通管制，與現場交管的50歲賴姓警員發生口角，賴警一邊喊，「你離我遠一點」邊將趙往後推，趙卻直接將警員推倒，造成警員撞上後方改道牌，造成手部有挫傷，趙當場被上銬帶回，依法偵辦。

當晚趙駿亞由經紀人協助辦理交保後向媒體解釋，「我很抱歉，那時候趕著跟父母吃飯，並不是要衝撞路障，是我車到前面才擺的，當時沒想到那個員警已經值勤兩天，可能還沒吃飯，我可能比較自私，才會發生這樣的事，不好意思，對不起。」12日北檢偵結，依法起訴趙駿亞。

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選前之夜硬闖警戒線　藝人趙駿亞「推警察」下場慘了
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