稱被警察吃豆腐　李婉鈺拳打員警判刑4月加20日定讞

▲李婉鈺妨害公務案件，今判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前新北市議員李婉鈺，2017年底凌晨到前立委張碩文住處猛按門鈴，之後與鄰居起衝突，更搶奪警員密錄器，檢方依照妨害公務與強制未遂罪嫌提起公訴，一審將她判刑4月與拘役20日。案件上訴二審，高院審理時李婉鈺主張自己被員警吃豆腐，拒絕向員警道歉。全案於7日宣判，高院駁回上訴，維持4月有期徒刑及拘役20日，得易科罰金14萬元，全案定讞。

李婉鈺於2017年11月28日晚間9時多，打電話邀約前立委張碩文外出，但遭拒絕。李婉鈺喝了酒後，越想越不滿，就在隔日凌晨1時許前往張碩文位在台北市忠孝東路住處，狂按門鈴找人，還用手拍打鐵門。有住戶不滿李婉鈺深夜製造噪音擾人，報警處理。

林姓、王姓2名員警到場處理，這時李女先動手掌摑住戶，員警出手制止，雙方發生拉扯。李女拉扯員警錄影設備，並涉嫌侮辱王姓員警，出拳打中王員臉部。事發後檢方進行調查，最後依照「妨害公務」、「強制未遂」等罪嫌，提起公訴。

一審法院審理時，李女坦承妨害公務，但不認為按門鈴、拍鐵門涉犯強制罪，請求法官從輕量刑，或是附條件的緩刑。一審法院將她判刑4月與拘役20日，均可易科罰金。

案件上訴二審，高等法院審理時，李女對自己做了不良的示範，公開對社會道歉；但她堅稱被員警吃豆腐，拒不道歉。「我是一個女性，我當時就是真的被吃了豆腐，而且我有被打，所以對於這個事情，我是充滿了...氣憤與無奈。我覺得我今天是一個民意代表，你都敢這樣對我的話，那如果是一個平民小女生，會受到什麼樣的對待，所以我真的沒有辦法對這樣的行為對他個人（指員警）說出抱歉。」

全案於7日宣判，高院仍認定李婉鈺有罪，考量她犯後猶飾詞狡辯，不願道歉，因此高院維持一審的刑度，仍將她判刑4月與拘役20日，得易科罰金14萬元，全案定讞。