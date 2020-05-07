　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

稱被警察吃豆腐　李婉鈺拳打員警判刑4月加20日定讞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼李婉鈺高院前受訪。（圖／記者吳銘峯攝）

▲李婉鈺妨害公務案件，今判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前新北市議員李婉鈺，2017年底凌晨到前立委張碩文住處猛按門鈴，之後與鄰居起衝突，更搶奪警員密錄器，檢方依照妨害公務與強制未遂罪嫌提起公訴，一審將她判刑4月與拘役20日。案件上訴二審，高院審理時李婉鈺主張自己被員警吃豆腐，拒絕向員警道歉。全案於7日宣判，高院駁回上訴，維持4月有期徒刑及拘役20日，得易科罰金14萬元，全案定讞。

李婉鈺於2017年11月28日晚間9時多，打電話邀約前立委張碩文外出，但遭拒絕。李婉鈺喝了酒後，越想越不滿，就在隔日凌晨1時許前往張碩文位在台北市忠孝東路住處，狂按門鈴找人，還用手拍打鐵門。有住戶不滿李婉鈺深夜製造噪音擾人，報警處理。

林姓、王姓2名員警到場處理，這時李女先動手掌摑住戶，員警出手制止，雙方發生拉扯。李女拉扯員警錄影設備，並涉嫌侮辱王姓員警，出拳打中王員臉部。事發後檢方進行調查，最後依照「妨害公務」、「強制未遂」等罪嫌，提起公訴。

一審法院審理時，李女坦承妨害公務，但不認為按門鈴、拍鐵門涉犯強制罪，請求法官從輕量刑，或是附條件的緩刑。一審法院將她判刑4月與拘役20日，均可易科罰金。

案件上訴二審，高等法院審理時，李女對自己做了不良的示範，公開對社會道歉；但她堅稱被員警吃豆腐，拒不道歉。「我是一個女性，我當時就是真的被吃了豆腐，而且我有被打，所以對於這個事情，我是充滿了...氣憤與無奈。我覺得我今天是一個民意代表，你都敢這樣對我的話，那如果是一個平民小女生，會受到什麼樣的對待，所以我真的沒有辦法對這樣的行為對他個人（指員警）說出抱歉。」

全案於7日宣判，高院仍認定李婉鈺有罪，考量她犯後猶飾詞狡辯，不願道歉，因此高院維持一審的刑度，仍將她判刑4月與拘役20日，得易科罰金14萬元，全案定讞。

ET快訊
快訊／蘇貞昌為紓困道歉：有錯就改！請衛福部簡化流程
瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」
快訊／高雄男申請紓困金遭拒　突激動刺頸自殘！
快訊／啃老女碩士打死母親　「稱腦中有聲音控制」判18年徒刑
李婉鈺動手打警察　「確定犯2罪」遭判刑定讞
快訊／花蓮市公所開第一槍！暫停辦理萬元紓困補助
鄰居姨狂怨：領不到紓困金！　她留言吐「阿姨真實生活」秒被刪好
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／男漂宜蘭市慶和橋下河面　警打撈上岸已溺斃

300萬JAGUAR拍賣廢鐵價9525元　悲傷故事曝…「前妻送的，我不要了！」

辣妹挑逗：會爽到中風！狂LINE「皮鞭伺候」…人夫帶回家想使壞　結局曝光

快訊／痛毆母「全身瘀青慘死」稱腦中有聲音控制　啃老女碩士判18年

劍青檢改籲修監護年限　不要偷渡陪審制

美豔按摩女劈腿被抓包！2男相遇驚知「同閃綠光」　前任刀押現任「出來喬」

高雄低收男申請萬元紓困被拒…含淚「掏原子筆刺頸」自殘！警急抓手壓制

台南安平區超商暗夜槍響！男駕車朝路人開槍逃逸　警掌握特定對象追緝

「歐告」飛撲！路過男嚇到跌斷腿　飼主坐機車上看慘賠9萬

稱被警察吃豆腐　李婉鈺拳打員警判刑4月加20日定讞

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

中尉排長輕生...269旅長稱很倒楣　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

快訊／男漂宜蘭市慶和橋下河面　警打撈上岸已溺斃

300萬JAGUAR拍賣廢鐵價9525元　悲傷故事曝…「前妻送的，我不要了！」

辣妹挑逗：會爽到中風！狂LINE「皮鞭伺候」…人夫帶回家想使壞　結局曝光

快訊／痛毆母「全身瘀青慘死」稱腦中有聲音控制　啃老女碩士判18年

劍青檢改籲修監護年限　不要偷渡陪審制

美豔按摩女劈腿被抓包！2男相遇驚知「同閃綠光」　前任刀押現任「出來喬」

高雄低收男申請萬元紓困被拒…含淚「掏原子筆刺頸」自殘！警急抓手壓制

台南安平區超商暗夜槍響！男駕車朝路人開槍逃逸　警掌握特定對象追緝

「歐告」飛撲！路過男嚇到跌斷腿　飼主坐機車上看慘賠9萬

稱被警察吃豆腐　李婉鈺拳打員警判刑4月加20日定讞

寫真女星確診新冠肺炎拒吃藥「失去意識」！　曝「輕症症狀超痛苦」：連呼吸都痛

快訊／男漂宜蘭市慶和橋下河面　警打撈上岸已溺斃

竹北地區僅分到24萬紓困金？　社會處：新竹縣有1100萬沒有分配問題

送餐遇「超複雜密室逃脫」　外送員：以為在玩惡靈古堡...網驚：好燒腦喔

雲端最前線／對決蔡英文？韓國瑜520「反罷宣告」？

東奧首批台將／多1年備戰期　黃筱雯加強對抗左撇子

小邊境夜晚「失足墜崖」飼主急　動保處垂降20米救援...牠上岸秒燦笑！

美國被俘傭兵認「要抓他回美」　委國總統怒回嗆

Reebok Nano X革命進化　健身女神Hana實測驚人創新

紓困經費1.5兆！「發3600元消費券」約858億…省1兆　網嘆：這次真的笑話

心疼3個女兒全遭狼醫性侵　父親出庭失控衝上前揍「惡魔」

社會熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」搶匪嚇逃

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

坎坷少年遭凌虐　惡雇主夫妻竟在網路曬恩愛　

被酸恐龍法官！司法院怒回12字…關掉麥克風

虐殺拉不拉多！兇殘男疑想脫罪隔天衝精神科

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

端盤子養大他　媽見兒滿身彈孔淚崩

人夫激戰情婦　隔天他暴斃死在床上！元配還安撫小三

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

11歲兒目擊男友狠捅12刀！　她喊「快下車」慘1屍2命

更多熱門

相關新聞

王毓琪／殺警案下我們與惡的距離

王毓琪／殺警案下我們與惡的距離

殺警案鄭嫌罹患精神疾病，行為當時無法辨識自己之行為不法而判無罪。倘若他有定時服藥就醫是否就不會發生類似悲劇。國家對人民的健康權是有保護義務的，但我國花在精神健康的業務預算編列嚴重不足，國家應正視問題並實現該負義務。

吳青峰唱自己的歌被恩師林暐哲告

吳青峰唱自己的歌被恩師林暐哲告

精神病犯監護處分擬修法　採不限時限延長

精神病犯監護處分擬修法　採不限時限延長

狂男街頭持棍追打女友！警一招…他只「帥」了5秒

狂男街頭持棍追打女友！警一招…他只「帥」了5秒

怪招！　墾丁保護區赫見「水中釣魚」

怪招！　墾丁保護區赫見「水中釣魚」

關鍵字：

法律人權李婉鈺妨害公務張碩文強制高等法院二審警察定讞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

沒本事管自己老公還罵張庭！林瑞陽前妻遭辱罵

刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」搶匪嚇逃

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

國三女午夜16F墜亡！爸媽淚：老師害的

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

周揚青被酸「這麼快就找新男友」酒吧拍美照洩關係

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面