　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

臉書貼文「誅滅蔡英文九族」藍信祺無罪　立院旁搭帳篷嗆殺也不起訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

「世界台灣皇帝」藍信祺選總統　政見：每人發100億、統治世界（圖／翻攝宇宙原體黑龍上帝本人收回世界公告）

▲藍信祺多次因嗆聲要殺蔡英文被檢警偵辦，結果獲法院判決無罪、檢察官不起訴處分。（圖為資料照／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

曾列名十大槍擊要犯藍信祺，去在立法院外搭帳篷掛上「殺蔡英文」布條，徵求民眾連署參選總統，還寄信到總統府嗆聲公開處決蔡英文，被依恐嚇危害公眾罪嫌移送，但因藍先前把這些偏激主張po臉書上，被法院認定只是尋求相同政治理念者的「政治性言論」，判無罪確定，台北地檢署12日將他掛布條、寄信2案都處分不起訴。

藍信祺因犯下台北市「虎山雙屍命案」被判刑19年定讞，出獄後多次參選總統大作，曾在2016年召開記者會自行稱帝，號「宇宙原體黑龍上帝」、「世界臺灣皇帝」、「大日昭明皇帝」、「全人類唯一合法、民主憲政國家統治政權宇宙原體上帝本人」，但都拿不到足夠的連署書而失敗。

▲▼ 「世界台灣皇帝」掛布條嗆殺蔡英文。（圖／翻攝梁文傑臉書）

▲藍曾在立院外搭帳篷掛布條嗆殺蔡英文。（圖為資料照／翻攝臉書）

2019年1月30日凌晨，藍在臉書上寫道，「要將蔡英文民進黨、國民黨畜牲公開處決，活生生將齒骨一截截挖出，誅連九族，追溯祖墳全部挖出與豬糞同為肥，人無恥下賤至此，愧對天地父母祖上」，還跑到立院外搭帳篷尋求民眾聯署支持餐選總統，甚至把相關文字形諸書面，寄信到總統府去。

不過士林地檢署首先將藍在臉書po文的行為起訴後，一、二審都以言論可能「過於聳動、偏激」，但用意是表達個人之政見，尋求相同理念者支持連署，難認有恐嚇公眾的犯意等理由，判無罪確定。台北地檢署再參酌法院判決意旨，在12日將文字訴求大同小異的立院帳篷案、寄信總統府案都處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

選前之夜衝撞警戒線！趙駿亞「一把猛推倒警」…下場慘了

富邦神鬼女業務騙客戶1億！假「投資型保單」炒股慘賠...瞞10年才曝光

議員踼爆國宅減震官商勾結　市府告包商詐欺…3大機構鑑定都OK

ET快訊
10個裡有9個富！身分證尾數有「這4個數字」...注定成為有
「少女聲音」讓她失蹤3天！搜救隊放鞭炮驅魔…一轉身「女鬼瀑布
賴弘國離開前突回頭！　脫口這段話…網刷一排問號：跳太快了吧
「先愛愛再戀愛」踢鐵板！　男星搞上角頭女兒…下場超驚悚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「差勤異常」被上級要求記申誡　政風科員攔截懲處令直接「嘎」掉

全裸辣妹跳煽情艷舞…下秒「跨坐大腿」狂蹭猛搖！包廂內探索全身　藏不住激情春色

「少女聲音」讓她失蹤3天！搜救隊放鞭炮驅魔...一轉身「女鬼瀑布」找到人

臉書貼文「誅滅蔡英文九族」藍信祺無罪　立院旁搭帳篷嗆殺也不起訴

屁孩想吸引注意！闖國小「朝地狂砸校龜5次」…小朋友上課驚見牠殼裂慘死心碎

改裝機車深夜呼嘯吵死人　桃警小區域封鎖攔檢一晚抓75件

高雄男持不明物砸凹警車　還想拿石頭襲警...遭壓制安撫送醫

台中2女「搶麥」鬧進警局！火爆男帶8人到「派出所」決鬥　警出動快打全GG

走在人行道竟差點遭撞　莽男暴怒打死騎士判7年6月定讞

約倉庫給車禍賠償！噁男撲倒狂吻「想試美魔女」：我帥不帥…她嚇哭跳窗急逃

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

《創造營2020》主題曲上線囉　C位是《創造101》回鍋肉...黃子韜:特別吸引人

雲林半癱謝俊瑋家賣蒜頭一日千斤　用平板敲出：感謝大家、祖父母

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

「差勤異常」被上級要求記申誡　政風科員攔截懲處令直接「嘎」掉

全裸辣妹跳煽情艷舞…下秒「跨坐大腿」狂蹭猛搖！包廂內探索全身　藏不住激情春色

「少女聲音」讓她失蹤3天！搜救隊放鞭炮驅魔...一轉身「女鬼瀑布」找到人

臉書貼文「誅滅蔡英文九族」藍信祺無罪　立院旁搭帳篷嗆殺也不起訴

屁孩想吸引注意！闖國小「朝地狂砸校龜5次」…小朋友上課驚見牠殼裂慘死心碎

改裝機車深夜呼嘯吵死人　桃警小區域封鎖攔檢一晚抓75件

高雄男持不明物砸凹警車　還想拿石頭襲警...遭壓制安撫送醫

台中2女「搶麥」鬧進警局！火爆男帶8人到「派出所」決鬥　警出動快打全GG

走在人行道竟差點遭撞　莽男暴怒打死騎士判7年6月定讞

約倉庫給車禍賠償！噁男撲倒狂吻「想試美魔女」：我帥不帥…她嚇哭跳窗急逃

黃秋生親揭「入籍台灣」進度！　已詢問辦理手續…來台原因曝：這裡很好啊

彰化和美萬人斷網...神秘訊號讓「這2家」滿格　里民狂問：基地台在那裡？

熊貓外送員爆鑽「聯絡不到用戶」漏洞！他下樓氣炸：在附近混，還吃我餐點

不再靠天吃飯！《農保法》三讀通過　天災、疫病、蟲害都可以保保險

花蓮特有蔬果！花蓮將全方位開發利用麵包果　打造麵包果節

會戴口罩的「柴總」　徐樂芸8歲大愛犬防疫影片萌翻

慈濟醫院攜手華碩AI研發中心AICS簽署MOU　開發「慈濟醫療大數據平臺」

2020全球百大機場「桃機退步5名」　林佳龍出聲：要加強桃機國際競爭力

賴弘國婚變阿嬌...遭爆「擁新歡上酒吧」女方還原真相：網友對了！

鄰居家門縫4隻「粉色小萌掌」狂招手　她穿鞋笑翻...超想見本貓！

社會熱門新聞

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

富邦女業務賣假保單買股票！10年騙客戶1億慘賠

爸爸酒後說溜嘴　女兒才知失蹤母已慘死

熱褲妹50萬買勞力士　只有上下兩張是真鈔

檢舉魔人遭執行　民眾秒送花圈送警

即／選前之夜衝撞警戒線！趙駿亞「一把猛推倒警」…下場慘了

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

台南北區複合式遊樂場發生墜樓命案

綠光男「 捉猴」傷人反吃官司

電話與妻訣別：我走了！他約20歲嫩男車上輕生

螞蟻搬錢30年　女會計成天母隱形億萬富豪

更多熱門

相關新聞

孫大千批陳菊任監察院長：蔡英文還會查慶富案嗎？

孫大千批陳菊任監察院長：蔡英文還會查慶富案嗎？

總統蔡英文第二任期新人事近日陸續公布，其中監察院正、副院長將分別由總統府秘書長陳菊及監察委員蔡崇義任職。對此，前國民黨立委孫大千直言，請問蔡英文對於陳菊擔任高雄市長期間，包括慶富案等重大爭議案件會不會查不下去？

蔡英文發表就職演說前　解放軍唐山港軍演2個半月！

蔡英文發表就職演說前　解放軍唐山港軍演2個半月！

俄22萬確診「直逼全球第2」普丁：逐步解封

俄22萬確診「直逼全球第2」普丁：逐步解封

520就職從簡、取消國宴　蔡英文做出承諾了

520就職從簡、取消國宴　蔡英文做出承諾了

99萬農民1萬紓困補助匯入帳戶時間曝

99萬農民1萬紓困補助匯入帳戶時間曝

關鍵字：

藍信祺蔡英文君主立憲總統恐嚇危害公眾政治言論

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黃秋生抵台隔離中！認了「準備入籍台灣」

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

生日變忌日！25歲YouTuber車禍亡

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

招名威上課內容曝！統神爆氣狂轟：滾出中原大學

羅馬生死鬥夯！男大生超神迴身斬KO

超瞎紓困理由曝！8成職業填一樣　公所：都揹名牌包

富邦女業務賣假保單買股票！10年騙客戶1億慘賠

鍾欣凌「結婚10年」傳離婚　親吐夫妻相處：阿姨都打來關切了

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

更多

最夯影音

更多
四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭
4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面