臉書貼文「誅滅蔡英文九族」藍信祺無罪　立院旁搭帳篷嗆殺也不起訴

▲藍信祺多次因嗆聲要殺蔡英文被檢警偵辦，結果獲法院判決無罪、檢察官不起訴處分。（圖為資料照／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

曾列名十大槍擊要犯藍信祺，去在立法院外搭帳篷掛上「殺蔡英文」布條，徵求民眾連署參選總統，還寄信到總統府嗆聲公開處決蔡英文，被依恐嚇危害公眾罪嫌移送，但因藍先前把這些偏激主張po臉書上，被法院認定只是尋求相同政治理念者的「政治性言論」，判無罪確定，台北地檢署12日將他掛布條、寄信2案都處分不起訴。

藍信祺因犯下台北市「虎山雙屍命案」被判刑19年定讞，出獄後多次參選總統大作，曾在2016年召開記者會自行稱帝，號「宇宙原體黑龍上帝」、「世界臺灣皇帝」、「大日昭明皇帝」、「全人類唯一合法、民主憲政國家統治政權宇宙原體上帝本人」，但都拿不到足夠的連署書而失敗。

▲藍曾在立院外搭帳篷掛布條嗆殺蔡英文。（圖為資料照／翻攝臉書）

2019年1月30日凌晨，藍在臉書上寫道，「要將蔡英文民進黨、國民黨畜牲公開處決，活生生將齒骨一截截挖出，誅連九族，追溯祖墳全部挖出與豬糞同為肥，人無恥下賤至此，愧對天地父母祖上」，還跑到立院外搭帳篷尋求民眾聯署支持餐選總統，甚至把相關文字形諸書面，寄信到總統府去。

不過士林地檢署首先將藍在臉書po文的行為起訴後，一、二審都以言論可能「過於聳動、偏激」，但用意是表達個人之政見，尋求相同理念者支持連署，難認有恐嚇公眾的犯意等理由，判無罪確定。台北地檢署再參酌法院判決意旨，在12日將文字訴求大同小異的立院帳篷案、寄信總統府案都處分不起訴。

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