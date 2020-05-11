高雄舞廳、酒店何時能復業？　韓國瑜：聽候中央指示

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市府11日召開因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級第20次應變指揮中心會議，對於日前指揮官陳時中表示，只要酒店、舞廳沒逾越相關防疫規定，開不開放就讓地方政府決定，高雄市府還是希望由中央指示，因為當時舞廳、酒店停止營業，也是由中央來規定。

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▲經發局長伏和中表示酒店舞廳復業還是希望由中央決定。（圖／記者洪正達攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，只要酒店、舞廳沒逾越相關防疫規定，開不開放就讓地方政府決定。高雄市目前也顯得謹慎，在第一級第20次應變指揮中心會議上，經發局長伏和中表示：「大家也都非常關心酒店跟舞廳的復業的狀況，衛生局已經在5月8號函請中央來做說明，因為當時舞廳、酒店停止營業，也是由中央來規定，所以請中央來確定，到底酒店、歌舞廳是不是可以開放，有確定的消息在跟所有市民做說明。」

高雄市長韓國瑜補充，對於酒店還有舞廳是否復業，要等待中央進一步的裁決，他說：「這段過程之中，很多市民朋友很悶，很多公共場域目前都處於關閉狀態，希望大家能夠再忍耐一段時間，再二十天左右，我們就開始逐步開放。」

高雄市對於場域開放分三階段，首先預定在6月1日，全面開放全高雄市公部門室外場域，6月30日公部門室內場域開放，疫情平穩下7月15日預定學校及特殊場域將開放。

時間對我們來說完全沒用！

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