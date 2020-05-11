　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中原大學老師被嗆「私下解決」　陳亭妃怒轟：縱容流氓陸生

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中原大學生物科技系副教授招名威於課堂中講「武漢肺炎」，引發陸生不滿。（圖／何志偉辦公室提供）

▲中原大學生物科技系副教授招名威於課堂提及「中華民國」引發陸生不滿。（圖／何志偉辦公室提供）

記者林彥臣／綜合報導

中原大學生物科技系副教授招名威因為在課堂上，推測新冠肺炎病毒（COVID-19）源自於中國武漢，並提及「中華民國」引發陸生不滿向校方檢舉，甚至揚言要私下解決。對此民進黨立委陳亭妃在臉書痛批中原大學，縱容陸生的流氓行為。

陳亭妃11日臉書發文指出，「來自中國的留學生，因為教授在課堂上說出自己是『中華民國教授』這六個字，要脅中原大學校方必須叫教授向該位中國學生道歉一事，我真的感到荒謬又憤怒！」

陳亭妃痛批，在民主自由的台灣，何時輪到中國籍學生來對台灣的學術自由指指點點？什麼時候台灣課堂上的思想需要被這些中國政治學生做審查？這個來自中國的小粉紅，竟然還膽敢威脅校方，說若教授不道歉將要私了，要私下處理？

▲▼陳亭妃接受媒體訪問。（圖／記者宋良義攝）

▲陳亭妃針對中原大學陸生事件在臉書開嗆。（圖／記者宋良義攝）

陳亭妃質疑中原大學，「我們台灣的校園能容許這種流氓的行為出現嗎？」這位說出中華民國的教授他做錯什麼？為什麼需要道歉，中原大學難道沒有校規嗎？為何縱容外籍生這種「流氓的行為」在校園中發生？

陳亭妃說，今天逼教授道歉，那之後是否也要脅迫校園中的學子因為自己的國家認同而道歉？實在是荒謬至極，台灣教育是這樣教育學子的嗎？難道我們的校園允許流氓行為，去影響我們台灣學子們的價值觀、對於國家的認同嗎？連是非對錯都搞不清楚的教育者，是十分失職的行為！

陳亭妃再度痛罵，「如果這些政治留學生，對於中華民國有意見、對於台灣的教育體制那麼不滿，真的可以回去自己的祖國！因為這裡是民主自由的台灣，不是你們這些政治校園流氓亂撒野的地方！」

►住宿現省4000元！到大板根放空、泡美人湯超紓壓～

ET快訊
台鐵楊梅區間車死傷事故！路人「入侵軌道」遭撞身亡
「檢舉女魔頭」蘇大媽欠租慘了！被趕出家門畫面曝光　居民嗨爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

農民4年爆增65萬人？　趙少康：現在最多40萬！亂扯

中原大學老師被嗆「私下解決」　陳亭妃怒轟：縱容流氓陸生

沈富雄批美國不敢提案WHA　趙少康：斷交就對不起我們了

衛福部退回紓困案件　新北市府全盤吞下：儘速審查9301件核撥

韓國瑜若被罷免成功　王定宇爆吳敦義、王金平補選機率高

外交部證實了！韓志正正式接任駐巴拉圭大使

立法院朝野黨團協商共識　29日邀蘇貞昌施政報告

快訊／罷韓投票日0606前5天鬆綁！韓國瑜：6月1日開放公部門室外場地

柯文哲補刀蘇貞昌　「中央審核」不見得更快

快訊／磐石艦染疫...韓國瑜拋「醫護全面篩檢」確定喊卡！原因曝光

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

汪東城認和藤井Lena「只是緋聞」　戀愛等緣分：努力跟上辰亦儒的腳步！

擁2億不動產、開名車也搶辦紓困金　老翁開賓士抵市公所：車向朋友借的

農民4年爆增65萬人？　趙少康：現在最多40萬！亂扯

中原大學老師被嗆「私下解決」　陳亭妃怒轟：縱容流氓陸生

沈富雄批美國不敢提案WHA　趙少康：斷交就對不起我們了

衛福部退回紓困案件　新北市府全盤吞下：儘速審查9301件核撥

韓國瑜若被罷免成功　王定宇爆吳敦義、王金平補選機率高

外交部證實了！韓志正正式接任駐巴拉圭大使

立法院朝野黨團協商共識　29日邀蘇貞昌施政報告

快訊／罷韓投票日0606前5天鬆綁！韓國瑜：6月1日開放公部門室外場地

柯文哲補刀蘇貞昌　「中央審核」不見得更快

快訊／磐石艦染疫...韓國瑜拋「醫護全面篩檢」確定喊卡！原因曝光

「老公天天尿我身上」　 張菲媳曝閨房情趣：越尿越上面

政治熱門新聞

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

即／韓國瑜拋醫護全面篩檢確定喊卡！

教授課堂提「中華民國」　遭校方逼道歉

金正恩最猛火藥庫曝！專家秒想到台灣

陳柏惟回鄉催票！高雄街頭挺罷韓

她防疫聲量排第1　趙少康：奇怪…

快訊／新北今發1萬紓困金　估420人可領

陳菊與他搭檔監院正副院長　卓榮泰接考試院副院長

柯文哲酸：還在研究戴口罩怎麼喝酒

快訊／韓國瑜：6月1日開放公部門室外場地

+0頻出花招　謝龍介開酸：指揮中心鬆了

罷韓是社會對立？　前高市府高員嗆爆

民眾非常不爽…韓國瑜批中央紓困混亂！

黃捷妹妹現身！網驚呼：是肌肉型的

更多熱門

相關新聞

15金控4月回神賺300億　富邦金續居三冠王

15金控4月回神賺300億　富邦金續居三冠王

上市櫃15家金控4月獲利今（11）日全數出爐，新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，全球股市反彈，挹注金控獲利表現，15家金控4月單月稅後純益298.8億元，今年前4月稅後純益1,167.59億元，其中富邦金4月獲利52.01億元，累計前4月稅後淨利281.64億元，每股稅後盈餘（EPS）275元，位居金控單月獲利、累計前4月稅後淨利及每股獲利三冠王。

俄台人想返國　這次換日包機幫載台灣人

俄台人想返國　這次換日包機幫載台灣人

最快8天出院！台灣找到新冠肺炎中藥方

最快8天出院！台灣找到新冠肺炎中藥方

教授被逼道歉　上課全程曝光

教授被逼道歉　上課全程曝光

「在家工作」要小心網路詐騙　Palo Alto Networks提出八大資安自保方式

「在家工作」要小心網路詐騙　Palo Alto Networks提出八大資安自保方式

關鍵字：

中原大學招名威武漢新冠肺炎陳亭妃陸生

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

鍾欣凌「結婚10年」傳離婚　親吐夫妻相處：阿姨都打來關切了

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

加拿大向中國買口罩800萬片報廢　趕找台灣下1000萬片單

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

更多

最夯影音

更多
建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？
郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面