中原大學老師被嗆「私下解決」　陳亭妃怒轟：縱容流氓陸生

▲中原大學生物科技系副教授招名威於課堂提及「中華民國」引發陸生不滿。（圖／何志偉辦公室提供）



記者林彥臣／綜合報導

中原大學生物科技系副教授招名威因為在課堂上，推測新冠肺炎病毒（COVID-19）源自於中國武漢，並提及「中華民國」引發陸生不滿向校方檢舉，甚至揚言要私下解決。對此民進黨立委陳亭妃在臉書痛批中原大學，縱容陸生的流氓行為。

陳亭妃11日臉書發文指出，「來自中國的留學生，因為教授在課堂上說出自己是『中華民國教授』這六個字，要脅中原大學校方必須叫教授向該位中國學生道歉一事，我真的感到荒謬又憤怒！」

陳亭妃痛批，在民主自由的台灣，何時輪到中國籍學生來對台灣的學術自由指指點點？什麼時候台灣課堂上的思想需要被這些中國政治學生做審查？這個來自中國的小粉紅，竟然還膽敢威脅校方，說若教授不道歉將要私了，要私下處理？

▲陳亭妃針對中原大學陸生事件在臉書開嗆。（圖／記者宋良義攝）



陳亭妃質疑中原大學，「我們台灣的校園能容許這種流氓的行為出現嗎？」這位說出中華民國的教授他做錯什麼？為什麼需要道歉，中原大學難道沒有校規嗎？為何縱容外籍生這種「流氓的行為」在校園中發生？

陳亭妃說，今天逼教授道歉，那之後是否也要脅迫校園中的學子因為自己的國家認同而道歉？實在是荒謬至極，台灣教育是這樣教育學子的嗎？難道我們的校園允許流氓行為，去影響我們台灣學子們的價值觀、對於國家的認同嗎？連是非對錯都搞不清楚的教育者，是十分失職的行為！

陳亭妃再度痛罵，「如果這些政治留學生，對於中華民國有意見、對於台灣的教育體制那麼不滿，真的可以回去自己的祖國！因為這裡是民主自由的台灣，不是你們這些政治校園流氓亂撒野的地方！」

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